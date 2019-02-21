中學生評教育制度只值2分　認為過份側重成績、競爭風氣嚴重

有民間團體早前進行問卷調查，今（21日）發佈結果。調查數據顯示，受訪者平均認為現時的教育制度「不合格」，在總分5分中只有2分。 調查分析，評分不合格的主因是「過份側重學術及學業成績」、「競爭風氣嚴重」等；調查員建議政府應增加大學資助學額，提供更多元的出路。

民間青年政策倡議平台的調查數據顯示，受訪者平均認為現時的教育制度「不合格」，在總分5分中只有2分。（李家偉攝）

民間青年政策倡議平台在2018年11月至2019年2月間進行調查，透過網上及實體問卷兩個方法收集了461份問卷，對象為正接受中學教育或在三年內於中學畢業的學生；當中超過七成（70.3%）受訪者是仍在學的中學生。

調查發現，76.8%的受訪者認為現行的教育制度過份側重學術及學業成績、57.3%受訪者認為現時制度下競爭風氣嚴重；調查又指如以5分為最滿意，受訪者對香港教育制度的平均評分為2分，接近全數的97%受訪者亦認為，政府有必要全面檢討教育制度。

調查數據亦顯示，近半（49%）學生認為學習壓力與學童自殺有直接關係；當中學生認為造成學習壓力的三大因素分別為「過份側重學術及學業成績」（81.8%）、「競爭風氣嚴重」（68.3%）、「功課量太多」（60.5%）。

調查員黃秋菊建議，政府應增加大學資助學額，提供更多升學選擇，建立更多元就業架構。