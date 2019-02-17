教育局指坊間不少補習班流於重複操練　揠苗助長致失去學習興趣

教育局首席教育主任（課程發展）鄭銘強在專欄「局中人語」撰文，當中批評坊間不少收費的訓練課程或補習班均流於重複操練，只要求學生強記比賽的學術內容及操練技巧，而學生卻未能理解其背後的意義，「無疑是揠苗助長」；他特別舉例指，坊間不少收費不菲的「奧數」課程，接受任何學童報讀，而不理會學童在數學方面是否具備天分，會令學童「吃不消」，最終適得其反。 他建議，家長應先了解子女的興趣及專長，參考教師的專業意見，確定子女在某範疇賦有資優的特質，才考慮是否需要安排子女參加培訓課程。

教育局首席教育主任鄭銘強（左二）。（鄺曉斌攝）

鄭銘強以「認識資優學生 發揮天資稟賦」為題撰文，提醒家長需慎選校外學習活動。他表示，有家長誤以為替子女安排密集的校外訓練課程或補習班，尤其是那些以比賽類近名稱命名的課程，便能提升子女的學習表現及啟發潛質；惟坊間不少收費的校外訓練課程或補習班均流於重複操練，往往只要求學生強記比賽的學術內容及操練技巧，而學生卻未能理解其背後的意義。

坊間「奧數」課程接受任何學童報讀 不理會是否具天分

鄭銘強直言：「這樣無疑是揠苗助長，長久下去，更可能導致學生失去學習興趣，窒礙他們的發展。」他舉例指，坊間不少收費不菲的「奧數」課程，接受任何學童報讀，而不理會學童在數學方面是否具備天分；相關「奧數」課程內容則多以操練比賽取分技巧為主，未必能有效提升學生的數學思維和解難能力，亦無助激發對數學的興趣，更可能令在數學方面並非有特別天分的學童「感到吃不消」，最終適得其反。

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鄭銘強最後建議，家長應先了解子女的興趣及專長，多與學校溝通，參考教師的專業意見，確定子女在某範疇賦有資優的特質，才考慮是否需要安排他們參加培訓課程。他期望，學校、家長及其他持份者攜手努力，讓資優學生透過參加優質的校內、外學習活動，從而得到適當培育。