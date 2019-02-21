【新居屋2018】凱樂苑樓王海景大單位　2024年後景觀或受阻　　

新一期居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑和東涌裕泰苑改以52折出售，售價介乎118萬元至約468萬元。今期「樓王」位於凱樂苑E座高層大單位，售價為約468萬元，平均每呎售約7,440元。由於單位面向西南方，加上前方地皮暫未有高樓阻擋，料可享有海景。 不過，凱樂苑前方、於興華街西的兩塊地皮，早前分別被新地及信和置業等財團投得，預計將興建大型住宅項目及酒店，屆時將會影響凱樂苑的景觀。

樓王為凱樂苑E座39樓17室大單位。（房委會網站）

樓王單位為三房兩廁大單位

今期居屋的「樓王」單位為長沙灣凱樂苑E座39樓17室，售價約為467.9萬元，呎價為7,440元。單位實用面積629呎，為三房兩廁的大單位。E座位於荔盈街，加上單位座向西南方，預料將享有開揚海景。

A座部份單位或有海景 中層單位最低售276.7萬

另外，凱樂苑A座的13至18號單位，同樣面向荔盈街方向，中高層住戶同樣有機會享受對海景觀。而單位於20樓至40樓的售價介乎276.7萬元至362.2萬元，面積介乎391至477平方呎。

毗鄰地王 2024年後新項目陸續落成

不過，由於凱樂苑前方地皮為長沙灣「地王」，於2017年被信和置業、世茂房地產、會德豐等發展商去年合組財團，以172.88億元投得。早前發展商向城規會申請，擬將地皮作發展住宅用途，共興建11幢不超過29層高的住宅大樓，料可提供1,400個單位。而毗鄰地皮同樣由新地投得，早前申請改作酒店用途，料興建一幢25層高的酒店大樓。兩個項目的最高建築物高度同為主水平基準以上100米，並預計於2024年落成。隨著新項目落成，勢必對凱樂苑的景觀有所影響。

值得注意的是，樓王單位所在的E座將於本年年底落成，屆時發展商的住宅項目估計仍未完工，料入伙後仍享有兩至三年的海景景觀，惟住戶或會受地盤工程影響。至於A座已於去年11月落成，故買家可即買即住。