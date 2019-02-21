【中美貿易戰】大棧推優惠撐華為　網民：愛國做乜要賣日本貨？

中美正就貿易戰進行談判之際，售賣海味、燕窩為主的本地商戶「大棧」就開腔表態，推出「華為手機優惠」，凡持有華為手機的顧客，於本月20日至22日到店購買指定燕窩，就送「特朗普」；若買日本金黃小元貝1磅，即送西班牙黑豬午餐肉2罐，更在社交媒體上指「政治打壓 虛偽不可取 貿易壁壘 阻全球發展」，表態撐華為。 雖然推優惠益街坊，但網民似乎不受落，反問：「點解唔係買國貨？ 做乜支持日本瑤柱？意大利午餐肉？」

「大棧」推出購物優惠支持華為。（「大棧」fb截圖）

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「大棧」於昨日（20日）在其Facebook專頁以「政治打壓 虛偽不可取 貿易壁壘 阻全球發展」為題，宣佈推出優惠。該帖文指出，大棧支持自由營商，顧客凡持華為手機本月20至22日到大棧各分店購買日本金黃小元貝1磅，即送西班牙黑豬午餐肉2罐。購買純正岩頂燕窩18樽、雨季頭期三角盞4両或滑滑BB盞木禮盒裝4両，即送「特朗普」，即是特朗．普洱8年茶餅1個。

帖文補充，大棧深信「無論甚麼行業，只要能專注、用心，做出優質靚貨、價格具競爭力，便會被市場選擇。」此言正好呼應德國早前指，當地政府正考慮允許華為參與建設當地5G網絡，其中一個因素是華為的設備售價較低。

網民一面倒批評「大棧」。（「大棧」fb截圖）

雖然有優惠益街坊，但網民都不受落。有網民以簡體字留言批評：「全部都賣洋貨舶來品，中国貨你睇唔起嗎？」亦有網民質疑大棧未夠「愛國」：「點解唔係買國貨？做乜支持日本瑤柱？意大利午餐肉？」「點解唔送梅林長城午餐肉？你支持日本鬼子？」「點解小日本元貝要買？咋們偉大祖國的普洱是送？還要改個洋名？賣西班牙午餐肉也不賣長城午餐肉？？居心叵測！！！」

亦有網品質疑，為何大棧只向華為用家推優惠，忽略iPhone和其他Android用家，有搞分化之嫌：「你分化我用小米既老母同佢用華為既朋友，而家佢老人家唔高興，你點賠償！？」面對網民留言，「大棧」一概未有回應。