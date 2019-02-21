【新居屋2018】樓王首期46萬月供近兩萬元　裕泰苑綠表客6萬上車

房委會將安排新一期居屋中籤者於下周四（28日）揀樓，並於今日（21日）將價單上載至網站。當中位於長沙灣凱樂苑的樓王，售價為467.9萬元；而入場盤則位於東涌裕泰苑，287呎的單位約售118萬元。 根據現時按揭計劃，白表買家可享九成按揭，綠表買家則有九成半按揭成數，而最長還款年期為25年。若以購買今期樓王為例，白表買家需付46.7萬首期，而綠表買家首期只需23.4萬元，但綠白表買家日後每月則需供款近兩萬元。

居屋買家最多可享九成或九成半的按揭成數。（資料圖片）

現時推售居屋時，一般容許白表買家承造九成按揭，而綠表買家則為九成半按揭，同時無需作壓力測試。而現時市場上的按揭利率（俗稱P按）一般為2.375%，而最長供款年期為25年。

樓王平均每月供款近兩萬元

以長沙灣凱樂苑的樓王為例，售價約467.9萬元，綠表買家的首期為23.4萬元，而白表買家則需付46.7萬。不過，以25年供款期計算，白表買家每月供款約需18,632元，佔家庭申請者入息限額接近三分一；而綠表買家的供款則高達19,667萬元。

如若希望入住凱樂苑，惟未能負擔樓王價格，同一屋苑亦有其他選擇。凱樂苑內售價最低的為D座1樓2室，實用面積為383平方呎，售價為約220.6萬，呎價為5,761元。白表買家約需22萬即可入場，而每月供款為8,758元。而綠表更只需約11萬元首期，每月供款9,245元。

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裕泰苑最平單位 綠表客6萬首期可上車

至於今期居屋中售價最低的裕泰苑B座1樓7室，售價為118萬元。綠表買家僅需5.9萬元入場費，而白表亦僅為11.8萬。至於供款額，白表買家每月供款4,698元，而綠表則為4,959元。