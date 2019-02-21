嶺大將與華南理工成立大灣區社會治理研究中心　校方指無政治禁區

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出「打造教育和人才高地」，支持粵港澳教育合作。嶺南大學副校長莫家豪出席傳媒新春茶聚時表示，大學將今年三月正式與華南理工大學（華工）成立粵港澳大灣區社會治理研究中心，主要研究大灣區內的社會民生政策研究。被問到會否擔心有研究「禁區」，莫則認為，「冇咩唔可以闖入去」，期望可發揮香港學術所長，而兩地的合作研究能引起國際關注。

莫家豪表示，嶺大與華南理工大學公共管理學院已籌備粵港澳大灣區社會治理研究中心一至兩年，下月2日舉行啟動儀式。他指，研究人員約三十人，與華工各佔一半，主力研究大灣區各地民生情況，各地不同社會政策如何協調，以協助本港及內地政府制訂「貼地」政策。

他指，中心正研究年輕港人對返回灣區工作的意欲與考量，結果將於一個月後公布。他續指，中心經費由華工向國家教育部申請，以及由嶺大籌募支持，但未有透露金額數目。被問到嶺大會否於大灣區設立分校，他則指，現時大學未有相關計劃。

嶺大副校長莫家豪（左）及嶺大校長鄭國漢表示，大學將與華南理工大學成立研究中心，研究大灣區社會政策。（胡家欣攝）

研究會否有「禁區」？ 莫家豪：冇咩唔可以闖入去

被問到會否擔心有研究「禁區」，莫表示，現時未有想到有任何政治限制的研究，「冇咩唔可以闖入去」。他認為隨著大灣區開放發展，相信內地期望可發揮香港所長，即對學術研討秉持開放態度，以達到國際水平的大學研究方法與內地院校合作。

校長鄭國漢續指，華工與嶺大的學生，特別是研究生，會有很多交流機會。鄭國漢指，未來將會繼續和大灣區內和一帶一路沿線地區院校尋求更多合作機會。