【大灣區】粵港澳政府開宣講會　林鄭：不會令香港被內地同化

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》周一公布後，港府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府今日（21日）合辦宣講會，特首林鄭月娥、廣東省省長馬興瑞、澳門特首崔世安和粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修出席致辭，林鄭率先致辭時表示，推進大灣區建設「豐富一國兩制實踐的內涵」，強調「並唔會好似有啲人擔憂」，令香港被內地同化。

粵港澳三地政府合辦大灣區宣講會。林鄭（左四）表示，推進大灣區建設可「豐富一國兩制實踐的內涵」，強調「並唔會好似有啲人擔憂」，令香港被內地同化。（李澤彤攝）

宣講會由三地政府聯合舉辦，除了三地政府代表，全國政協副主席董建華，中聯辦主任王志民、港澳辦副主任黃柳權、外交部駐港特派員謝鋒和粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修都有出席。

林鄭首先致辭，指特區政府自2017年《深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議》簽署後，一直與中央相關部位和粵澳政府保持緊密聯繫，共同制定及推出發展大灣區的政策和措施。她形容，規劃綱要是三地政府緊密合作，以及與中央部位「良性互動的最佳體現」。

她又指，香港在建設大灣區的角色，需由「聯繫人」轉至「積極的參與者」，而本屆政府提出「促成者」和「推廣者」的新角色，有利本港市民參與建設，成為大灣區的受惠者。

中央領導多次重申，推進大灣區建設中必定堅守一國兩制、港人自港、澳人自澳和高度自治的方針。林鄭形容，推進大灣區建設「豐富一國兩制實踐的內涵」，有利於保持港澳的長期繁榮穩定：「『並唔會好似有啲人擔憂咁』，導致兩制界限模糊，亦都不會導致香港的關稅地位弱化，更加不會令香港被內地同化。」