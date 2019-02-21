本港失業率連續第10期維持2.8%　旅遊業旺　服務業失業率按年大減

撰文：陳淑霞
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本港失業率保持平穩，政府統計處今（21日）公布最新數據，去年11月至今年1月，經季節性調整失業率為2.8%，錄得連續第10期維持同等水平；就業不足率則繼續維持1.1%。倘按年比較，受惠於訪港旅遊業顯著擴張，零售業和住宿及膳食服務業的失業率錄得明顯跌幅。
勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場短期內料會維持偏緊，今年的就業前景，將隨外圍不明朗因素演變，港府將保持警覺，並密切留意其發展。
勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場短期內料會維持偏緊，今年的就業前景，將隨外圍不明朗因素演變。(資料圖片)
總就業人數方面，2018年11月至今年1月共有387萬人，與上期數字相同。總勞動人口則減少3,600人，共錄得397萬人。失業人數方面，則下跌至10萬人，減少約3,600人。同期的就業不足人數亦由4.4萬人下跌至4.2萬人，減少約2,300人。按各行業劃分，最新數據顯示，其失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度大致輕微。
羅致光指，按年比較，多個主要服務行業的失業情況續見改善。受惠於訪港旅遊業顯著擴張，零售業和住宿及膳食服務業的失業率錄得明顯跌幅。他又指，勞工市場短期內料會維持偏緊，港府會留意發展。