本港失業率連續第10期維持2.8%　旅遊業旺　服務業失業率按年大減

本港失業率保持平穩，政府統計處今（21日）公布最新數據，去年11月至今年1月，經季節性調整失業率為2.8%，錄得連續第10期維持同等水平；就業不足率則繼續維持1.1%。倘按年比較，受惠於訪港旅遊業顯著擴張，零售業和住宿及膳食服務業的失業率錄得明顯跌幅。

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場短期內料會維持偏緊，今年的就業前景，將隨外圍不明朗因素演變，港府將保持警覺，並密切留意其發展。