【流感高峰】復課後續現學校爆發新個案　再增4幼稚園、1小學中招

流感活躍度持續下降，但尚未可放下警戒。衞生防護中心公布，昨日（20日）單日新增9宗成人嚴重流感個案，6人死亡。自去年底流感高峰期開始至昨日，累積已有425宗成人嚴重個案，其中232人死亡。兒童嚴重個案維持21宗，其中一人死亡。 另外，昨日新增4宗幼稚園及幼兒中心流感爆發個案，而小學則錄得一宗爆發。

衞生防護中心期刊《流感速遞》披露，最新監測數據顯示，本地流感活躍程度自一月的高峰水平持續下降，但仍維持在基線水平以上。現時主要流行的病毒為甲型(H1)流感。市民因流感求診數據有回落，在截至本月16日的一周，普通科診所呈報的流感樣病例平均比率是 7.2 宗(每千個診症計)，低於前一周的 8.1 宗。實驗室所收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為 15.72%，高於 10.3%的基線水平，但低於前一周錄得的 16.73%。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良歡迎政府擴展到校打針計劃至幼稚園。（陳倩婷攝）

何栢良：到校打針應訂目標為70%

食物及衞生局局長陳肇始昨日（20日）在立法會大會透露，將於今年底擴大俗稱「到校打針」的學校外展疫苗接種計劃至幼稚園及幼兒中心。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府擴展到校打針是好事，能夠方便家長，有助提高學童接種率，惟他認為當局「做漏一樣嘢，就係要訂立學童接種目標為70%」。他又補充，現時的小學到校打針計劃有改進空間，因外展隊的人手不足以應付服務需求，他指出這是行政問題，是有辦法解決。