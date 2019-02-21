【流感高峰】豁免海外專科醫生實習　劉允怡僅稱：若全豁免須修例

靠海外醫生紓本港醫生荒，一直被醫院管理局視為短期措施之一，惟有意見認為應縮減海外專科醫生的實習期，增加吸引力。醫務委員會主席劉允怡今日（20日）回應建議時未有表態，僅回應指法例規定要完成實習，若要完全豁免便需修例，又指委員會一直就有限度註冊進行檢討。

被問到有意見認為應縮減海外專科醫生的實習期，醫務委員會主席劉允怡回應建議時未有表態，僅回應指法例規定要完成實習，若要完全豁免便需修例。（資料圖片）

中大及港大兩間大學醫學院已增加學額，應對醫護人手不足問題，但只屬「遠水」未能解救醫護壓力爆煲的「近火」。醫管局視引入海外醫生為應急措施，惟數字顯示，2011/12年起至今，醫務委員會只批准39宗非本地培訓醫生以有限度註冊形式在醫管局工作，吸引力明顯不足。

有意見認為，醫管局應豁免對海外專科醫生的實習。現行《醫生註冊修例》訂明若海外醫科畢業生，來港考取執業資格試後，須完成一段由醫委會釐定的實習期才可正式註冊，若持專科資格，則只需完成半年非自己專科的實習期便可。

醫委會主席劉允怡今日未有表明是否支持修例，僅重申法例規定需要完成實習期，若真的完全不要實習便需再修例，但修例需時。他續指醫委會一直就海外醫生有限度註冊等議題進行全面檢討。

醫委會前主席麥列菲菲早前曾表示，十分贊成聘用海外醫生，但必須先了解所聘請的醫生水平，否則如出現問題時相關的醫療機構或醫學院亦需負責任。