【流感高峰】指無關單程證問題　梁栢賢：迫爆醫院是住院長者　

醫管局行政總裁梁栢賢今日（21日）出席醫管局新春團拜時指，現時迫爆醫院的是每日入住內科病房的1,000人，主要是「老、弱、殘」人士，並非每日循單程證入境的150人。 他又指，社會很關注如何靠海外醫生解困人手荒，認為應豁免有專科資格的海外醫生在港實習，若有需要修例便應去做。

醫管局行政總裁梁栢賢今日（21日）出席醫管局新春團拜時指，現時迫爆醫院的是主要是住院長者，而非壯年單程證人士。（陳倩婷攝）

在日益增長的醫療需求下，醫護人手不足愈見明顯，有不少意見將矛頭直指每日持單程證來港的150人，又批評本港的人口政策有不足。

醫管局行政總裁梁栢賢回應上述說法時指，現時迫爆醫院的是每日經急症入內科病房的1,000人，前線醫護亦主要關注病房內的擠迫情況，大部分病人均是「老、弱、殘」的人士，而非年約30、40歲的150個單程證人士，梁認為不應標籤新移民。

助大灣區建醫療系統 可減少內地人對港醫療系統的依靠

至於為何有不少新來港人士到公立醫院求診，梁栢賢認為，是源於對內地醫療系統的信心不足。最新公布的粵港澳大灣區規劃綱要有提及粵港兩地的醫療發展方向，又提議可跨境運送非緊急的在粵香港病人到港治療。

梁栢賢指出，若由香港為內地醫生提供培訓，並在大灣區建立一個較完善的醫療系統，亦可讓病人在大灣區使用香港註冊的藥物，「仲使乜落嚟香港？」長遠可減少對本港醫療的依靠。

目前香港與內地的藥物註冊制度不互通，在香港已註冊的藥物若需在內地出售或處方，需再註冊。梁栢賢建議可設特別通道，讓大灣區的醫療機構可認證香港藥物在當地使用，或可解決問題。

倡豁免海外專科醫生在港實習 「修例有咩問題？」

梁栢賢坦承本港面臨醫生荒，認為要留住醫生，「大灣區唔好畀啲醫生上去」。至於引入海外醫生紓困的建議，梁認為應豁免已有專科資格的海外醫生考取執業資格試後實習，因為這些醫生不會無故轉科，無實習的必要。至於實習期是現時法例規定，梁栢賢反問「修例有咩問題？」強調若有需要便應去修例。

他透露醫管局的目標，是在未來12至16個月能聘請到100位海外醫生經有限度註冊來港工作。對於認證英聯邦或某些醫學院的資格，讓他們可直接來港執業，梁栢賢認為難以客觀認證某些學院的資格，又指即使是新加坡做法也有其難處，不少海外醫生與當地醫生的做法不同，各地的專科管理亦不同，很難一概而論。梁栢賢透露，最新聘請的近20名海外醫生當中，有7人是放射科醫生。

食物及衞生局局長陳肇始致辭時指，人是醫管局最珍貴的資源，管理層正不眠不休解決公立醫院面對的問題，當局會繼續作各方面改善。（資料圖片）

陳肇始：醫管局管理層正「不眠不休」解決人手問題

同場的食物及衞生局局長陳肇始致辭時強調，人是醫管局最珍貴的資源，明白前線有眾多問題，亦知道總部「好頭痛」，但管理層正不眠不休解決問題，當局會繼續作各方面改善，望令同事感驕傲及有滿足感。她又指台上的佈置有金銀珠寶，寓意醫管局將會「有好多錢」，暗示將有好消息公布。

醫管局主席梁智仁則鼓勵前線切勿灰心，將有新設備等硬件會推出。