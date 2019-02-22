照顧者政策不到位　雙料照顧者嘆年中無休　乏喘息空間

照顧者壓力爆煲，社會近年屢現慘劇，立法會今(22日）討論支援政策，多個民間團體代表紛指現行措施不到位，另促請港府盡快將照顧者津貼恆常化，亦應降低申請門檻，有本身是長者的雙料照顧者，需獨自照料腦痙攣兒子及長期病患妻子，慨嘆暫託宿位不足，乏喘息空間，「想抖下都唔得⋯⋯唯有睇吓自己捱得幾耐。」有本身是專業人士的照顧者，則因而丟失工作，促請港府推動職場友善政策。

許威明直言，「想抖下都唔得，長年累月要推住輪椅，照顧佢起居飲食，唯有睇吓自己捱得幾耐。」

立法會福利事務委員會今舉行公聽會，討論護老者及殘疾人士照顧者支援，近70個民間團體及公眾人士出席，本身是長者的雙料照顧者許威明，家有患腦痙攣兒子及長期病患妻子，照顧工作落於他一人身上。他大嘆，曾多次為兒子申領暫託宿位，但多次碰釘，「想抖下都唔得，長年累月要推住輪椅，照顧佢起居飲食，唯有睇吓自己捱得幾耐。」他期望港府可增加暫託宿位，予照顧者有喘息空間。

李寶珍建議港府參考台灣、澳洲等地，推行友善職場政策。 本身是照顧者的家屬關注精神健康聯席主席李寶珍，認為有需要整全支援措施，包括經濟及就業層面，要求降低申領護老者或照顧者津貼門檻，同時開放予照顧者申請。她又指，自己本身是專業人士，惟同時需兼顧照顧工作，她曾向公司申請全職轉半職不果，建議港府參考台灣、澳洲等地，推行友善職場政策。

社聯代表黃慧賢認為現有問題是壓力太大，惟支援不足，兼未有對焦，建議定期就照顧者作統計調查，另於社區提供喘息服務，另設深入支援，包括個案管理、熱線提供，亦應鼓勵僱主提供照顧者友善政策。

前線社工李芷萾則指，現行沒照顧者為本政策，變相鼓勵犧牲奉獻，亦令照顧者形同附屬品，亦需抽離工作崗位，結果出現就業真空期，難重返職場；公民黨地區發展主任周琬雯亦認為，現行支援零碎、不到位，申領照顧者津貼亦限制多，「子女、供養父母有免稅額，點解照顧者就要查入息咁苛刻？」