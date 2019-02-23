轉換PDF實戰side notes 04：執行 Python 及 純文字的特色

本篇會逐步說明在 Windows 平台上使用「純文字編輯程式」，Microsoft 的「Visual Studio Code」作為示範執行 Python 程式。要執行編寫好的 Python 程式碼，通常會使用「命令列」，在裡面輸入文字指令，指使電腦執行程式。

一時忘了甚麼是「命令列」？請參閱這篇（https://docs.google.com/document/d/17ika2rnzcNK6F_fPxbE23QDw6nA7sWrF2HwYIvsLf_c/edit ）。

Visual Studio Code 本身亦整合了「命令列」的功能在其中，使讀者可以在同一個視窗內，不同的分割區域中，分別一方面撰寫程式碼，在另一方面可以執行程式，省時慳力。

首先開啟 Visual Studio Code 點擊頂部的選單的「Terminal」。然後點擊「New Terminal」。

使用「Visual Studio Code」內整合的「命令列」。

視窗會作變化，下方會分割出一份，顯示「命令列」的內容。（讀者的電腦或會顯示不同的文字內容，但大抵差別不會太大，毋須擔心。）

「命令列」的畫面。

在「命令列」中，在資料夾路徑（此處是以 「C:\>」示範），以鍵盤輸入「cd C:\Downloads」，然後按鍵盤上的「Enter」。這是「命令列」中轉換所在資料夾的指令。效果就有如在檔案總管中，連續點擊資料夾圖示兩下，進入到資料夾裡。「cd」是 Change Directory 的意思。「cd」和資料夾路徑「C:\Downloads」需要至少一個空白字元，否則電腦會不明白要執行甚麼指令，繼而匯報錯誤。

在「命令列」內輸入指令。

轉換所在資料夾路徑後的顯示如此畫面，由「C:\>」變成「C:\Downloads>」。

路徑已切換。

接下來以鍵盤輸入「python hello.py」，然後按鍵盤上的「Enter」。這是指令電腦運行 Python 執行較早前撰寫好的「hello.py」程式碼。

準備運行。

成功了！「命令列」在新的一行顯示「Hellow World」，是早前編寫程式碼的內容。

運行結果。

純文字的特色

若以「記事本」（Notepad）開啟「hello.py」，需要在「開啟」的視窗中，在右下方選單點選「所有檔案」。

開啟舊檔對話框。

才能看見「hello.py」檔案出現到列表中。

會找到「hello.py」。

其中的內容就是一句純文字。基本上，絕大部分 Python 程式碼檔案均是以純文字方式儲存到電腦硬碟裡。

都是一些文字。

例如，讀者可試著於「記事本」（Notepad）直接修改「hello.py」，正如一般文字檔案一樣的做法。把「print("Hellow World")」更改成「print("Hello World!!!")」如畫面所示。

像平時修改文字檔案一樣。

然後儲存。

像平時一樣儲存。

此時，回到 Visual Studio Code ，會發現上方的文字編輯區域的「hello.py」已自動更新成為新的內容，即「print("Hello World!!!")」。這個示範是表示，Python 程式碼可以用各款的「文字編輯程式」去進行修改、添加或刪除，十分簡便。

「Visual Studio Code」內已更新了編輯器的內容。

若把滑鼠移到下方「命令列」，再次以鍵盤輸入「python hello.py」，然後在鍵盤上按「Enter」，其相應的執行結果也會與修改之前有所不同，變成新的「Hello World!!!」字句。

再次用「命令列」運行程式。

行文到此，讀者已經懂得執行 Python 程式，並對純文字的文件有更深的認識。有了此基楚，就可以進入 Python 這個精彩的程式庫世界，使用其他人已經做好的程式碼，去做自己想做的事情。

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。