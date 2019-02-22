徐英偉稱正檢討照顧者津貼　鄺俊宇批倘待檢討報告出爐「蚊都瞓」

立法會福利事務委員會今（22日）舉行公聽會，討論照顧者支援政策。多個民間團體代表紛指現行措施不到位，另促請港府盡快將照顧者津貼恆常化，亦應降低申請門檻。 勞工及福利局副局長徐英偉稱，面對照顧者問題局方「更要做多啲，服務多元化」，正進行低收入護老者及殘疾人士照顧者津貼的檢討研究；福利事務委員會主席鄺俊宇就要求局方盡快為照顧者津貼「拆牆鬆綁」，批評倘待檢討報告出爐「蚊都瞓」。

鄺俊宇稱照顧者津貼金額遠不足夠，問局方可否於短期內「加碼」。（資料圖片/余俊亮攝）

勞工及福利局副局長徐英偉指，港府重視照顧者貢獻，有提供多元支援服務，支援不同需要，立法會議員鄭松泰追問局方有否計劃作人口估算，徐英偉回覆稱暫無特別安排，鄭則批評對方指「全民於人生階段有可能成為照顧者」的說法，是模糊焦點。

通過無束力議案：港府需定期就照顧者作恆常調查

福利事務委員會副主席、社福界議員邵家臻則指，人人都是照顧者，不應成為局方推卸責任、不作人口估算的藉口。他又指，照顧者不應建基於犠牲精神，「唔係老奉㗎。」委員會隨後通過邵提出的無約束力動議，同意港府需定期就照顧者作恆常調查，並定期發佈。

徐英偉則解釋，港府非提藉口，面對照顧者問題，「更要做多啲，服務多元化」，局方留意到有暫託服務需求，社區照顧名額亦正不斷增加，另正進行2元乘車優惠、及低收入護老者及殘疾人士照顧者津貼的檢討研究。

福利事務委員會主席鄺俊宇則追問，照顧者津貼金額遠不足夠、可否於短期內「加碼」，批評倘待檢討報告出爐，「蚊都瞓啦」，要求局方盡快拆牆鬆綁。