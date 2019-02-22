少女遭燒陰毛M巾貼面案　女被告警誡時父母不在　朋友兄長充家長

天水圍去年發生懷疑童黨凌虐案續審，被指有份參與的一名14歲少女稱，事發後她被拘捕時，因母外遊，她只由一名朋友已成年的兄長陪同到警署，她指期間有警員對她說，有人認出她在現場，又謂承認打人後受警司警誡只屬小事，著她認錯以表悔意，或可轉做控方證人，她依吩咐在會面錄影中道歉。裁判官考慮後，決定剔除部分片段及羈留通知書作呈堂證據。

1女3男被告在西九龍法院否認凌虐14歲女生。（資料圖片）

涉及今次審訊的共有1女3男被告，全部案發時未滿16歲，在西九龍少年法庭受審，他們否認有意圖傷人及協助，及教唆他人有意圖傷人等罪。指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X。同案2名未成年女主謀及2名少年早前已認罪。

警誡時由朋友的兄長陪同

庭上透露，現就讀中一的女被告在案發4日後於朋友家被捕。她供稱，當時其父因事不在，其母又往韓國旅行未返，她的胞兄及朋友又未成年，最後由朋友一名已成年兄長陪她到警署作警誡會面。她表示，曾致電通知母親她要到警署作供，她亦有告訴警員可待其母回港才作警誡會面，但不獲理會。

指警勸在口供中道歉

女被告謂，錄影前，兩名男警藉詞帶她如廁，將她帶去旁邊的吸煙區，一男警問她要不要抽煙，再說想幫助被告，解釋有人指認她在案發現場，並指她承認打人後受警司警誡，只屬小事。他著被告於會面尾聲道歉示悔意，或可作控方證人。

警員又補充，她只需說明自己是在意識清醒下作供，不必等母親回港或請律師。她又不明白警方發出的羈留通知書為何，而警員亦沒向她解釋內容。

指警員多次提醒她道歉

當日會面結束，女被告被送到兒童及青少年院，翌日繼續作供。女被告指，期間警員再次提醒她道歉，她遂於會面的尾聲認錯。

庭上所播的片段中，首次錄影中，警員曾問女被告打人後有何感覺，女被告靜默十多秒後，警員續問「打人啱唔啱？」女被告回覆：「唔啱。」而翌日的片段尾聲，警員問被告有無說話想說，她謂：「我知我打人係唔啱，對唔住。」

官指警應再了解女被告家人狀況

裁判官認為首日會面中，後期的氣氛由詢問轉為盤問，而警方在翌日應再了解被告的家人可否陪同被告，最終只接納部分首日會面的證供及相關的羈留通知書。

審訊下午續。

案件編號：WKCC700018/2018