一日急跌7度！明晚最低僅17度兼有驟雨　踏入3月潮濕溫暖

受東北季候風影響，本港氣溫如乘搭過山車，今日天文台尖沙嘴總部最高氣溫錄得攝氏24.3度，明晚預料急跌至17度，一日間急跌7度！天文台解釋，東北季候風會在未來一兩天為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，故本港風勢頗大及有雨，市民外出時要留意天氣狀況及帶定外套了。 但是，稍涼天氣只維持數天，天文台預料未來數月赤道太平洋中部及東部將會持續偏暖，並可能約在今年冬季（2018年12月至2019年2月）末發展成厄爾尼諾，又預測3月初最高氣溫飆升至26度！

天文台預測，明晚市區氣溫降至17度。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風會在未來一兩天為廣東沿岸地區帶來清涼的天氣，令本港風勢頗大及有雨，但對明日最高氣溫預測稍提升2度至21度，最低氣溫仍維持在17度，預測周末時多雲、有陣雨及天氣清涼。

乍暖還寒天氣影響下，今日天文台尖沙嘴總部最高氣溫錄得24.3度，但根據香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報，預料明晚11時氣溫即急降至17度，市民外出時要記得添衣。

隨着季候風緩和，下周初至中期華南地區天色逐漸好轉，氣溫回升，預料一股溫暖潮濕的海洋氣流會在下周中後期影響廣東沿岸。天文台預測，下周一（25日）起一連7日最高氣溫超過20度，且濕度相當高，至下月3日（星期日）最高氣溫更飆升至26度，本港大致天晴及早上沿岸有薄霧。

（天文台網站截圖）

回顧剛過去的冬季，聖誕節及農曆新年假期都是在和暖天氣中度過。天文台綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料未來數月赤道太平洋中部及東部將會持續偏暖，並可能約在今年冬季（2018年12月至2019年2月）末發展成厄爾尼諾，導致今個冬季不太冷，也令不少市民以為夏天提早來臨！

美國聯合颱風警報中心（JTWC）預測，「蝴蝶」在周六及日最接近關島。（JTWC）

颱風「蝴蝶」周末影響關島

另外，計劃到關島旅行的市民要注意了，颱風「蝴蝶」已形成。

內地中央氣象台指，強颱風「蝴蝶」距離美國關島南偏東方向約480公里，將以約每小時22公里速度向西北方向移動，預計颱風強度繼續加強，最強可達強颱風或超強颱風級別，下周一起強度逐漸減弱。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC），「蝴蝶」在周六及日在關島西面掠過，計劃及已在當地旅遊的港人要留意颱風消息了！