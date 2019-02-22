市建局重建九龍城沙浦道 　八旬翁50年前3萬買單位現冀「樓換樓」

市區重建局今（22日）公布啟德道／沙浦道重建項目，涉及約50個街號，預料670伙住戶受影響。有八旬老街坊直言，當區多公園設施適合長者居住，惟樓宇環境陳舊，故歡迎重建。不過，他直言目前樓價高昂，即使現金賠償也難在同區買樓，希望以「樓換樓」。

80歲的洪伯（右）希望重建後可同區樓換樓。民建聯九龍城區議員吳寶強（左）則表示，希望政府考慮擴大重建範圍。（李慧妍攝）

在九龍城居住逾半世紀的洪瑞正，已是耄耋之年，平日最愛到公園與老街坊閒聊、下棋，想起日常生活：「九龍城真的很好住，人又少，公園又多，肯定不捨得搬走，老人家沒有事做就到公園。外邊（地區）一定找不到這樣。」

50年前以3萬元購入現時單位

他居住的垣天大廈亦是重建項目範圍中，雖配有升降機但樓齡已有53年。洪伯於50年前以3萬元購入一個逾500呎的兩房單位，現於太太二人同住。他指，近年受附近工程影響，加上大廈殘舊，每逢打風下雨單位天台會有滲水，「早前花約6至7萬元重新裝修單位，油牆等 ，而本來大廈亦準備維修。」

他直言支持重建，但擔心若現金賠償難以在同區購得相近單位，故希望作「樓換樓」安置，「重建後若給我400萬元，我又買不起其它地方、這個面積單位，就要睡天橋底。」

市建局公布重建九龍城啟德道/沙浦道項目，而曉薈及啟城軒不包括在內。（洪業銘攝）

附近成龍居450呎單位 售830萬以上

在收購政策中，市建局將對自主業主現金補償「7年樓齡」呎價計算，並提供「樓換樓」選擇，而非自主業主，則按物業市值及適量津貼作賠償等。不過，參考附近樓齡為17年的成龍居住宅，約450呎2房單位最新實用呎價由1.8萬元至1.9萬元不等，售價達830萬元或以上。而樓齡約30年的康麗花園，實用呎價也達1.8萬元。有當區地產代理透露，去年有私人發展商提出收購，當時呎價為1.6萬元至1.8萬元不等，預料市建局收購每呎價1.9萬元。

是次重建項目中的樓宇，大多樓齡約四、五十年，部分大廈相當殘舊。（李慧妍攝）

區議員指重建有助改善交通擠逼

民建聯九龍城區議員吳寶強則表示，當區舊樓大多沒有升降機，令長者上落辛苦，希望重建改善環境。他又指，是次重建規劃，設有300停車場可改善交通擠逼情況，及完善配套設施，並希望政府考慮擴大重建範圍。

剛租住啟德道52號樹珍樓一個300呎單位的75歲鄧昌銘，與太太、40多歲兒子同住。他指居住環境一般，地方狹窄、樓梯污糟，而街上過多裝修材料，導致空氣較差，故支持重建。他坦言，早前租住南角道一單位的月租約1.5萬元，及後加價難以負擔，「以後重建想政府安置，我自己沒有辦法買樓，租也貴。」