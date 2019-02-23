【再見TC2】走過傳媒黃金年代　電話直通高官家　到戰地搶收視

1990年代是本港傳媒業的黃金年代，新電視台成立、新報章相繼創刊。TC2的兩名老闆岑蘊華（岑仔）及吳婉君（表妹），認為他們活在當記者最好的年代，電視台有資源讓他們到戰地實地採訪、高官電話任他們致電。他們認同在現時的社會氣氛下，做記者變得更困難，修讀新聞系的學生也未能看到前景而不願入行。

太子柏樹街的TC2是由兩名前記者岑仔及表妹所開。（羅君豪攝）

表妹外表溫文冷靜，但說起跑新聞的日子卻感覺到血仍是熱的。（羅君豪攝） 高官太太接電話 微言丈夫詳答記者 1994年正式入行的吳婉君，轉行前是有線新聞的高級記者。她回顧光輝歲月，笑言當年不怕無工做，而且新聞系的畢業生不多，「當年我月薪是9,500元，現在記者起薪點是多少？」根據記協在2016年的調查，三成記者的月薪低於1.5萬元。她觀察到的是新聞系畢業生愈多，相反加入新聞界的卻愈來愈少，「大學加開新聞系，估計每年都有千多名畢業生，為何就是沒有人加入？」 新聞界青黃不接的問題，除了是待遇不佳外，或與政治氣候有關。當年港英政府官員樂於與記者建立良好的關係，表姐說：「我們有一個官員電話簿，可以直接打電話到官員的家中，現在很難想像吧！」當時她在晚上致電某高官家中，結果是對方太太接電話，不過對方沒有責罵她，反而是對其丈夫有微言。記者聽畢有點羨慕，因為現時的官員都愛寫網誌，而非直接對話。

1997年2月7日年初一花車巡遊發生意外，表妹的對手成功找到兩段事發片段。（無綫新聞畫面）

談起過去跑新聞的經歷，表姐兩眼發光，隨便都能說出故事來。她畢業後加入的有線電視，是全港首家24小時直播的新聞台，「當時有事件發生、有大車禍，大家都爭着看有線，因為只有有線能夠提供即時的新聞」，言談間可以感到表妹的自豪。

首家24小時新聞台成立 人人爭看有成就感

不過，這種求快的心態亦曾經令表妹碰壁，「（1997年）新年花車翻側，撞落人群，幾十人受傷。當時我第一個到現場，然後便立即拍攝現場意外情況，傷者怎樣了！」當時她以自己「贏梗」，未料當無綫的新聞播出後卻發現自己「輸晒」，她說：「原來對方找到觀眾拍攝的事發片段！我當日真的沒有想到，只記得要拍攝現場畫面。」翻查資料，事件造成31人受傷，一名英藉女遊客死亡；表妹的對手無綫新聞，成功找到了兩段現場人士拍攝的事發片段。

表妹不時強調自己活在做記者最好的年代，學生時期發生了六四事件，令她萌生任記者的志願；任職記者的10年生涯，經歷香港經歷回歸、第一屆行政長官選舉、新舊機場交替、沙士等大事。她感慨地指，做記者就是要求真相，但現時不少新聞機構都是追點擊率，再加上整個社會環境影響，「近年可能只有佔中會激發多些人去做記者吧！」

【再見TC2】咖啡店成傳媒樹洞 社運萌芽地 未有期限的短暫休息

多年前跑新聞時「官仔骨骨」的岑仔，現時留了一把長髮，甚有藝術家氣息。（羅君豪攝） 電視台爭收視 撥資源赴戰地 訪問當日，岑蘊華忙個不停，時而要處理客人訂位問題，一時遭客人催促要合照留念，記者連搭上話的時間也沒有。不過記者曾多次在光顧時與岑仔討論香港記者的生態，其中一次他回顧在2003年任職無綫新聞部，遠赴伊拉克及阿富汗的戰地採訪的情況。他與團隊一人穿着一件避彈衣便出發，結果途中遇上美國記者的指責，始發現香港對記者的培訓、支援不夠。 能夠有資源到戰地採訪，相信是每個記者都不想放棄的機會。16年前仍然是廿歲出頭的岑仔也不例外。他憶述，當年獲上司指派到伊拉克及阿富汗採訪，無想後果拿着衛星電話，以及「人生以來都未曾經有過這麼多現金」，手掌般大的一疊美金便乘坐紅十字飛機抵達伊拉克，成為他人眼中的戰地記者。

當年20多歲的岑仔，在未有任何軍事訓練的情況下到阿富汗戰地採訪。（無綫新聞畫面）

「CNN記者的問題 令我羞愧」

可是，岑仔從不認同自己是「戰地記者」，亦認為香港沒有戰地記者，他只是「去過戰地的記者」。當年他們出發前並沒有計劃，抵達後發現周遭的人都帶着槍，在手無寸鐵下顯得特別突出。同行的美國CNN記者向岑仔問了數個問題：為什麼他們要到伊拉克採訪？你們對伊拉克有多少認識？香港與伊拉克有什麼關係，而需要實地採訪？你們又打算如何前往首都巴格達？原來對方早在城內已經有營地。面對連串問題，岑仔一時未能反應，他說：「對方指責我們的說話，我這一輩子都無法忘記。」

幸好，岑仔最終成功找到一名帶槍的司機接載他們採訪隊入城，但他事後回想，覺得行為如同「送死」，因為記者根本不知道司機的背景，在當地人生路不熟，沒有任何聯系及關係，司機亦可能中途搶劫他們「死了都沒有人知道」，「我們沒有進行任何的戰地採訪訓練！」他認為當年電視台間為了競爭才安排記者前往當地，是「一窩蜂」的行徑，慶幸當年沒有任何一名香港記者受傷或死亡。

岑仔現時在浸大新聞系兼職任教，他對記者的身份有一種執着。（羅君豪攝） 雖然當年的採訪是為收視，與現時追點擊率的情況相似，但能夠有資料安排一隊攝制隊前往戰地已令記者羡慕不已。惟兼職任教浸大新聞系的岑仔，重提舊事仍然相當介懷。他更以「羞愧」形容經歷，強調自己只是到過戰地採訪的記者，並非真正的戰地記者，因為外國願意投資大量金錢培訓一名戰地記者，包括武器運用的訓練長達數年等，香港資源上及支援上都不太可能實現。 有人說，做記者五年便是大限。若待遇問題，社會環境不變，記者人數會否愈來愈少呢？岑仔及表妹在記者離開前，半開玩笑：「做五年夠經驗可以升採訪主任了！」