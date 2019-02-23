【再見TC2】咖啡店成傳媒樹洞　社運萌芽地　未有期限的短暫休息

「可能我們流着記者的血，換不到血！」兩位記者離開風雲激盪的傳媒行業後，在新蒲崗小試牛刀並在2008年於油麻地砵蘭街開設TC2咖啡店，經歷加租九成遷至太子柏樹街，成為了不少文青的蒲點；不過經歷長達14年的作戰後，兩人一致決定要休息，今日（23日）將是TC2的告別夜。 TC2咖啡店是畫廊，是獨立音樂人表演場地，是社運人士會議室。在眾多活動中，他們始終最喜歡舉辦與新聞有關的活動，但卻因為忙着打點店內一切，每每未能參與其中成為遺憾。

TC2開業14年來已經成為文青的蒲點。（羅君豪攝） 推開磚紅色的拉門後，店內已經坐着幾台客人。放眼一看，不少書本、雜誌隨意地堆放在書架上；在水吧前放滿了不同個性獨特的擺設、牆壁兩邊掛上了六幅正在展覽的畫作，又貼上了不同的宣傳海報，很多資訊要傳達給進門的客人。店內兩張黃色的「我要真普選」標語，政治意識強烈，或許與兩名老闆的背景有關。 老闆岑蘊華（岑仔）曾在商業電台、無綫電視、有線電視擔任記者、編導及監製，2004年因為遇上事業樽頸，於是夥拍在有線電視的舊同事吳婉君（表妹），在新蒲崗開咖啡店，2008年再在旺角砵蘭街開分店。他們捱過金融海嘯卻抵不過遭加租九成，幸好遇上良心業主，於是在2013年搬到太子柏樹街繼續追文化夢，至今共14年多。

不少人合夥做生意或會鬧翻，但岑仔及表妹14年來則合作無間，目標一致。（羅君豪攝）

佔中時兩人選擇貼上「我要真普選」的標語表明政治立場，兩張標語至今仍在店內。（羅君豪攝） 記者DNA 政治自然走進店內 岑仔及表妹自稱是水吧仔、咖啡師，甚至連通渠都要處理。訪問當日，他們一個忙着準備甜品，另一個忙着為沖泡好的咖啡揮筆題字。談到結業的原因，表妹說：「好似沒有了最初的鬥志，真的感到累了！」他們強調業主沒有大幅加租，只是合作十年的大廚阿欣身體抱恙要做手術及休養一段時間，且樓面人手長期不足，乾脆在租約期將至，思考是否應該繼續做下去。 TC2開業至今，成為不少文青的蒲點、傳媒人的樹洞、社運人士的萌生地。2009年「五區公投」的籌備會議、2012年國民教育家長關注組的首次會議，都在TC2發生。

位於太子柏樹街的TC2咖啡店，可以是畫廊，晚上則變成為獨立音樂人表演場地，同時也是社運人士的會議室。（羅君豪攝）

對於咖啡店被外界視為「文化平台」，甚至被冠以「政治沙龍」之名，岑仔強調他們是「正當商人」，不是刻意安排政治走進店內「可能我們認識一些政界朋友，記者朋友，他們都生活在政治圈子內。他們想找個地方談事情，結果就來了。」

因為1989年六四事件而想做記者，到1993年在亞視實習，之後有線開台正式入行，表妹在做記者十多年後選擇離開，但絕對不是討厭了政治，「我們真的有記者DNA，就算不再做記者也會特別關心新聞」，同時也認為大家要留意身邊的事情。她又解釋，店名TC2是電視新聞的行內術語，Telecine 2代表着空鏡頭。

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岑仔喜歡為客人的咖啡度身訂字，他則為自己的咖啡寫上「記者DNA」。（羅君豪攝） 自封「傳媒公廁」 樂為行家接收負能量 每晚TC2都有不少傳媒人來聚會，近年可能多了是來辦離職派對。在浸大新聞系任兼職講師的岑仔對此感受甚深，他經常聽到新聞界發生的事情，「社會氣氛、政治氣候，大家好像很鬱結，需要找個地方『放負』。我只可以做一個聽眾，但也很開心能做『樹洞』的角色。」 不過對於「樹洞」的形容，岑仔認為貼切卻帶點「矯情」，「有一次開玩笑可以叫TC2作『傳媒公廁』」，因為記者的要求他們都盡量滿足。

表妹包辦店內的甜品，每個由她親手製作。（羅君豪攝） 「我們生於當記者最好的年代！」表妹憶述，她當年任記者時經歷九七回歸、機場搬遷、沙士等，然而傳媒步入寒冬「我不在其中不知道環境有多惡劣，但你可以看得到、聽得到！」 的確傳媒賣盤、自我審查、記者受襲等情況近年時常發生，表妹認為香港對記者的支援不足，希望TC2能作為一個文化平台，給予新聞界一點方便；閒時在店內遇上新入行的記者，便分享自己的經歷。早前TC2便舉辦過一個關於中美關係的講座，表妹興奮地表示：「新聞相關的活動是最正」，但語畢卻帶點失落「我們有幸提供平台讓活動在此發生，但我們永遠無幸成為一個參與者」，因為他們要為客人炮製三文治，沖咖啡等，成為遺憾。

閣樓平時是餐廳，亦可以變成音樂會舞台，降下螢幕則化身成小小的電影院。（羅君豪攝） 提供平台讓他人追夢 TC2是個永不完成計劃 商人或許有一種共同價值觀「有錢賺到盡」，但TC2則打開大門歡迎任何人辦展覽、寄賣貨品，以拆帳方式提供平台給獨立音樂人表演、舉辦座談會等。 他們經常強調TC2是一個平台，鼓勵多元、不同背景的人士前來。岑仔指開設TC2的14年間，不單完成了他從小的開咖啡店夢，亦令他察覺「原來香港都有這麼多本土出產的創作人才。」

岑仔指自己性格較為低調，對很多事情都感到「無所謂」；表妹則對數字較敏感，兩人處理咖啡店事務是一種互補。（羅君豪攝）

岑仔認為香港租金壓力大，難有店舖可以提供空間、時間推動文化活動，最初也只是嘗試，「我們的選擇是要賺錢，但取態只是非賺到可能中的最多。」表妹回顧最初說：「其實最初我們是想開一間以新聞為主題的咖啡店，但又怕新聞好像太單一無人光顧」，於是便將主題放大變成文化咖啡店。

TC2閣樓有一塊黑板寫着「意念，像埋在泥土……總希望一天開枝散葉、開花結果」，認為任何人付出心力的事情，均值得一個平台去展示。從此再沒有平台？岑仔及表妹搖搖頭，他們認為TC2這個計劃永遠不會有完成一日，也從不覺得開設了TC2是成功，「不感覺自己功德圓滿。」

雖然兩人表明不知道要休息多久，但也不排除會重開TC2，「完結帶來新東西，前面或有更好的事情發生！」計劃是寫下休止符或是句號，暫時仍未有答案，但願後會有期。