SSSDP副學位資助金額料2萬或3.6萬元　六個指定界別學科受惠

特首林鄭月娥在去年10月發表的施政報告，提出擴大「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）涵蓋範圍至自資副學位（副學士及高級文憑）課程，料每年涉款1.2億元。 政府官員早前與自資院校代表會面，簡介相關資助費用及收生要求，預計六個指定範疇學科可以受惠，包括建築及工程、電腦科學及創意工業等；資助額分為兩級，實驗室為本課程每年資助36,400元，非實驗室為本課程則為20,850元，部分副學位課程扣除資助額後，與現時政府資助副學位課程每年學費31,575元相若。

修讀部分自資副學位學生，將有望得到學費資助。（資料圖片）

今年新學年實行 學年4000學生受惠

為配合本港人力資源需求而培訓特定人才，去年施政報告提出擴充現時資助指定自資學士課程的SSSDP計劃，將涵蓋範圍擴至特定副學士及高級文憑課程，於2019/20新學年落實，料每學年有約4,000名學生受惠。

據了解，政府官員早前舉行簡介會，向自資院校代表講解計劃詳情，簡介相關資助費用及收生要求。會上臚列六個指定學科範疇下，約有30個副學位課程納入資助計劃，包括：建築及工程、計算機科學、創意工業、護理、體育及康樂、旅遊及款待。

比對現時SSSDP自資學士課程計劃，有四類學科範疇不獲納入副學位資助計劃，包括：金融科技、保險、物流、檢測及認證，料因部分範疇沒有相關副學位課程。

資助額分兩級

資助額方面，實驗室為本課程及非實驗室為本課程每年分別資助36,400元及20,850元，扣減資助額後，學生只需付六至七成學費。資助不限於新生，已入讀有關指定課程的學生亦會受惠。

根據SSSDP計劃，只有六間自資院校合乎資格，不適用於教資會八大院校轄下的自資院校課程。

適用於目前SSSDP計劃的自資院校： 明愛專上學院 珠海學院 香港恒生大學（恒大） 東華學院（東華） 香港公開大學（公大） 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院

珠海學院的副學位課程料有機會受惠。（資料圖片）

擬規定至少六成學生是DSE生或毅進生

不過，消息透露，會上政府提出納入計劃的副學位課程，設有收生限制，至少六成學位要取錄中學文憑試或毅進文憑畢業生，餘下四成才可取錄其他學歷學生。目前，自資副學位課程可取錄文憑試學生、基礎專上教育文憑畢業生、毅進文憑畢業生等，未有限制各學歷收生比例。

會上有出席院校代表對此有保留，指出目前不少副學位課程（資歷架構第四級），以取錄基礎專上教育文憑（資歷架構第三級）畢業生為主，擔心難以符合要求，會上就收生限制上尚未有定案。

有自資院校管理層認為，不設收生限制會較為方便，但由於相關課程獲政府資助，故理解政府少不免要設立限制，以確保資源用得其所。他舉例指，高級文憑除可取錄文憑試學生外，亦可取錄未符合入學資格、但年滿21歲並具相關工作經驗的成人學生，變相令資助對象涵蓋範圍相對較闊，故政府或因而考慮採取有關限制。