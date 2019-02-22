【明日大嶼】政府料1000公頃人工島　提供10至18萬公營房屋單位

政府在去年《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島。 發展局估算，1,000公頃的土地約可提供15至26萬單位，當中7成為公營房屋，即大約有10.5萬至18.2萬伙，首批居民最快可於2032年入伙。當局預計，今年首季可獲財委會撥款，下半年展開研究。

去年10月發表的施政報告提出「明日大嶼」發展計劃，在愉景灣對出的幾個島填海。（資料圖片／歐嘉樂攝）

總數最多可建26萬個單位

發展局向離島區議會提交諮詢文件，交代就「明日大嶼」展開的下一步工作。根據文年，當局估算約1,000公頃的交椅洲人工島可提供約15萬至26萬個單位，當中7成即10.5萬至18.2萬伙為公營房屋，應付長遠房屋需求。