【明日大嶼】政府料1000公頃人工島　提供10至18萬公營房屋單位

撰文：黃靜薇
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政府在去年《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島。
發展局估算，1,000公頃的土地約可提供15至26萬單位，當中7成為公營房屋，即大約有10.5萬至18.2萬伙，首批居民最快可於2032年入伙。當局預計，今年首季可獲財委會撥款，下半年展開研究。
去年10月發表的施政報告提出「明日大嶼」發展計劃，在愉景灣對出的幾個島填海。（資料圖片／歐嘉樂攝）
總數最多可建26萬個單位
發展局向離島區議會提交諮詢文件，交代就「明日大嶼」展開的下一步工作。根據文年，當局估算約1,000公頃的交椅洲人工島可提供約15萬至26萬個單位，當中7成即10.5萬至18.2萬伙為公營房屋，應付長遠房屋需求。
「明日大嶼願景」計劃主要是在港島至大嶼山之間的交椅洲海域填海。（資料圖片）
交椅洲核心商業區可創20萬個就業機會
此外，交椅洲將成為第三個核心商業區，提供達400萬平方米商業樓面面積，約20萬個就業機會。
為配合中部水域人工島的發展，政府將推展全新的道路及鐵路網絡，貫通人工島、香港島、北大嶼山及屯門等地帶，包括建造一條與北大嶼山公路並行的高速公路（P1公路）。
至於其餘700公頃鄰近集喜靈洲人工島和長洲南附近的人工島填海，當局會於研究中收集初步資料，作為日後長遠規劃的參考。
發展局計劃於今年首季諮詢立法會發展事務委員會，並獲得財委會撥款，研究可下半年開始，在42個月內完成，目標於2025年展開首階段交椅洲人工島的填海工程，並於2032年提供首批住屋單位。