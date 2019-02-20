【明日大嶼】離島區議會下周討論　議員動議支持　民間去信反對

「明日大嶼」爭議不斷，離島區議會將於下周一率先討論計劃內容。在政府尚未遞交相關文件之際，該區已有區議員提出動議，支持願景計劃，及要求盡快展開研究。民間團體在社交網站發起向區議會去信，呼籲反對動議。

政府未交文件 區議員先動議支持

政府去年於《施政報告》內提出「明日大嶼」願景計劃，在交椅洲和喜靈洲附近分階段填海，建造合共約1,700公頃的多個人工島。離島區議會下周一（2 月25日）舉行大會，據會議文件顯示，會議第二項議程便是討論「明日大嶼願景」計劃。不過政府至今仍未提交相關文件，未能詳閱計劃內容。

會議緊接討論由區議員黃文漢提交的動議，而動議獲得余漢坤和劉焯榮和議。黃文漢表明支持施政報告提出的「明日大嶼」願景，動議離島區議會支持，並盡快展開研究，以長遠解決香港的房屋問題，改善大嶼山和附近多個離島的對外交通，及促進香港的長遠經濟發展。

劉焯榮指，大澳高峰時期有三萬人居住，但因為出入市區交通不便，現時只有二千人居住，「明日大嶼」計劃則可改善問題。被問到填海會否影響大澳生態環境，他認為是「無可能嘅事」。（資料圖片）

區議員：明日大嶼可改善交通

離島區議會共有18名區議員，只有6人報稱有政治聯繫，當中屬非建制派的，只有公民黨的愉景灣選區區議員容詠嫦一人。據區議會資料，黃文漢及劉焯榮是離島區議會的當然議員，二人分別是梅窩鄉事委員會及大澳鄉事委員會主席。而連同余漢坤在內，三人均報稱無政治聯繫。

《香港01》曾向三人查詢，黃文漢及余漢坤暫未有回應。劉焯榮回覆《香港01》時表示，大嶼山未來必須發展，而香港國際機場的「東南西北」四方，亦應有交通配套，交椅洲人工島便可連接香港島的交通。他指出，支持動議的條件是，須改善大嶼山南、梅窩至大澳一帶的交通配套，縮短出市區的路程，要求政府盡快向立法會申請撥款，展開研究。

對於填海未能即時解決房屋需要，劉焯榮認為，「雖然唔係全面（建屋），但起幾萬個一定可以，只要填到有幅地，就可以起樓。」他亦不認為，用幾千至一萬億元的財政儲備填海是過多，因為香港庫房每年均有盈餘，填海所需儲備也非一年內全數支付，相對能夠應付；而且「將來完成（填海）後嘅土地嘅價值會好高，價值幾多唔知道，但肯定比政府拎出來嘅仲要多，係賺大錢。」

劉焯榮又指，填海期間魚類或會「走去其他地方」，但工程完成後會返回原居地，認為對環境影響不大。他說，香港大多土地亦是填海而來，質疑「點解個時你哋唔出來反對，𠵱家交椅洲話填海你哋又反對？」