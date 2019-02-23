陳肇始：逾500間食肆提供減鹽減糖菜式　食品製造商承諾改良配方

近年政府推動減鹽減糖運動，目標為減少港人平均每天鹽攝入量三成，以制止高血壓、糖尿病及肥胖等問題。食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）發表網誌，稱由一月至今，有超過500間不同類型的食肆響應減鹽減糖的活動，提供少鹽或少糖的菜式選擇；另外有70間則陸續推出減鹽減糖菜式。同時有食品製造商亦承諾將為預先包裝的食品作配方改良。

陳肇始早前出席低糖低鹽活動。（陳肇始網誌圖片）

陳肇始於網誌稱，明白港人工作繁忙，外出用餐甚為普遍，故餐飲業界於推動少鹽少糖的健康飲食模式中擔任重要角色。她稱，近月聯絡多間食肆，希望能提供少鹽或少糖的菜式，並歡迎顧客在點菜時提出減少用鹽及糖的要求。於本年一月至今，已有超過500間不同類型的食肆響應活動，為顧客提供少鹽或少糖的選擇，而另外約70間食肆也陸續推出特選減鹽減糖菜式。她又稱，已獲得多家食品製造商支持，承諾為預先包裝食品作配方改良，以減少其產品內的鹽、糖含量。當局會鼓勵更多食肆及食品生產商加入減鹽減糖行列。

陳肇始稱，希望逐步把小學午膳餐盒的平均鈉含量，於10年內減至不多於500毫克水平。（資料圖片）

陳肇始稱，當局聯同降低食物中鹽和糖委員會、衞生署、以及食物安全中心一直就推廣健康飲食和少鹽少糖飲食文化推出不同活動，包括透過「從小做起」、「提高資訊透明度」，以及「加強宣傳教育」三方面，改善市民的飲食習慣。

當中包括於2017/18學年開展的「學校午膳減鹽計劃」，目前有12間學校午膳供應商為全港約490間小學提供超過1,500款減鈉午膳餐款。而根據去年的調查，每個飯餐的平均鈉含量較2013年減低14%，達去年減鈉目標。當局目標將小學生的午膳餐盒平均鈉含量於10年內減至不多於500毫克水平。而於上個學年推出的「健康飲品在校園」約章，現時亦有約350間幼稚園及幼兒中心參與，提供健康飲品。陳肇始稱，當局將繼續透過社交媒體的宣傳工作，引起公眾對減鹽減糖新飲食文化及生活態度的興趣。