【大灣區】《綱要》倡廣東養老　羅致光：研究助居粵長者安享晚年

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前出爐，當中提到會為港澳居民在廣東養老創造便利條件，有聲音憂慮此舉或意圖迫令港人北上安老。勞福局局長羅致光今(24日)撰網誌指，《綱要》所述對象是針對在粵長者，所選用字眼亦顯示，非鼓勵港人「回廣東」養老，兩者具分別，但他亦補充指，倘能夠創造便利條件，港人或會回廣東養老，但全屬自由選擇。 他又提到，目前有7.7萬名65歲或以上長者長居廣東，局方特別關注在粵生活的港人長者，已推出可攜的現金援助安排，未來需研究如何在當地提供符合本港安老標準服務，讓他們毋須回港，亦能在熟悉環境中安享晚年。

羅致光指，根據2016年統計數字，在廣東省養老長者有7.7萬人。(資料圖片)

《綱要》於本月18日出台，當中提出要研究一系列便利港澳居民到內地生活、工作和養老措施，包括支持港澳投資者在珠三角九市按規定，興辦養老等社會服務機構等，羅致光撰文講述對選擇在粵養老的本港長者支援，他指，《綱要》所述範疇，非坊間解讀的「『鼓勵』港人回廣東養老」，而是針對本身已在粵的港人長者，他指，根據2016年統計數字，在廣東省逗留6個月或以上的香港永久性居民人數有53萬，當中有7.7萬為65歲或以上。

他又提到，社會保障措施的可攜性方面，政府現時透過綜援長者廣東及福建省養老計劃，容許在香港領取綜援不少於一年的長者，如選擇到廣東或福建養老，可繼續領取每月的綜援標準金額及每年一次的長期個案補助金。截至今年1月底，受助長者約有1 200名，其中廣東約佔1100人。此外，廣東計劃及福建計劃，則予移居廣東及福建的合資格香港長者毋須每年返港，可繼續領取生果金，截至今年1月底，廣東計劃約有16,800人受惠；福建計劃則約有1,500人受惠。他補充指，港府將於明年初，進一步將長者生活津貼擴展至在粵養老長者，料可惠及25,000人。

他又指，本港兩間非政府機構，分別於深圳和肇慶營辦了共兩間安老院舍，社署自2014年6月開始推行廣東院舍住宿照顧服務試驗計劃，正於輪候冊上排隊，等候入住資助安老院舍長者，可自願選擇入住該兩間院舍，截至去年底，先後有209名長者曾參加試驗計劃，入住長者亦普遍滿意院舍居住環境和服務。

