【大灣區】綱要倡港資北上建安老院　議員憂逼香港長者往內地安老

《粵港澳大灣區規劃綱要》前天（18日）出台，綱要提到深化養老服務合作，容許港澳醫療機構在內地以獨資等方式設醫療中心，以及容許獨資興建安老院舍，並研究將港澳的社會保障等跨境使用。 情況長遠會否成為另類人口遷移，對本港又有何影響？有議員擔憂，港府會以大灣區發展安老服務為由，作為本港興建公營安老院舍進度緩慢的藉口，日後本港長者要老有所養，就可能要到大灣區內地城市安老。 有安老事務委員會委員則認為，港澳醫療機構於大灣區開設中心有助居內地港人求醫，但綱要內容含糊，認為政府應整合具體內容提供指引予業界。

《粵港澳大灣區規劃綱要》指出，容許港澳醫療機構在內地以獨資等方式設醫療中心（資料圖片）

綱要倡深化養老服務合作 港澳機構可於內地設醫療中心

《粵港澳大灣區規劃綱要》指出，容許港澳醫療機構在內地以獨資等方式設醫療中心，亦會研究將港澳的社會保障等跨境使用。而就深化養老服務合作，綱要提到將支持港澳投資者在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構，為港澳居民在廣東養老創造便利條件。

邵家臻指港人對國內醫療體系仍感卻步：幫唔到好多

社福界立法會議員邵家臻指出，留意到不少長居內地的香港長者，對國內醫療體系仍感卻步，「少病會喺內地睇，大病都係會返嚟香港。」他坦言，大灣區日後發展港資醫療中心，有機會提高大灣區地區的醫療質素，但認為「幫唔到好多」，亦憂慮港府以大灣區發展安老服務為由，作為興建公營安老院舍進度緩慢的藉口。