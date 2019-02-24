受訪自閉症學童家長9成曾遭歧視　「巴士迷」患者亦曾遭網絡欺凌

根據教育局數字顯示，2016/17年度確診自閉症學生達8600人，預料本年度數字將突破1萬人。有機構今日（24日）發布調查，結果發現90%自閉症學童家長曾遭歧視，45%家長更指子女參與社區活動時曾被取笑、欺凌，甚至被親友批評。

「親切」服務主管盧美寶（中）認為，自閉症人士參與社區現況仍非常不理想，更曾遭誤解、排斥和歧視。（張美華攝）

社會服務機構「親切」於去年11月至今年1月就「香港自閉症人士參與社區現況」進行調查，共訪問1025人，以及374名自閉症人士家長。調查結果發現，多達90%自閉症學童家長曾遭歧視；75%學前自閉症兒童的家長，對帶子女外出時感有負面情緒。另有70%家長表示感到別人看不起自己，甚至不願與其交友。

調查顯示，45%自閉症學童的家長表示，子女在參與社區活動時，曾被取笑、欺凌，甚至被親友批評子女「管教不當」。有特殊學校老師於調查訪問間透露，有「巴士迷」的自閉症人士，因溝通及語氣與主流人士不同，引起其他「巴士迷」不滿，於Facebook上遭網絡欺凌。

在參與社區現況方面，超過78%家長表示其確診自閉症的子女，甚少交到主流朋友；逾48%家長更指大部分主流人士不願與其子女交朋友。調查又指，近25%家長因親友不太接納其子女，而減少聚會。另外，58%家長認為現時區內的社區中心沒有合適子女參與的活動，反映自閉症人士參與社區現況並不理想。