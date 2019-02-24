【中環灣仔繞道】陳帆：全面通車整體順暢　籲市民明日上班注意

中環及灣仔繞道今日(24日)全面通車，繞道西行連接林士街天橋的接駁路段亦隨之開通，運輸及房屋局局長陳帆出席公開活動後表示，早上繞道交通情況暢順，符合預期，呼籲市民明天上班時，多留意交通消息，互諒互讓，當局亦會繼續留意情況，有需要時會作適當改動。

陳帆指，今早中環繞道開通，整體情況大致暢順。(資料圖片)

冀今年完成設計電子道路收費先導計劃

中環灣仔繞道今日上午7時全面通車，運輸署早前曾預料，開通後由北角行經繞道到達西隧入口，僅需時約10分鐘。陳帆出席活動後表示，今早繞道開通整體情況暢順，事前運輸署及路政署人員做了不少準備工作，包括尋求駕駛人士意見，亦有充分向市民交代開通安排。他指，繞道的目的是紓緩中環區交通，早前局部開通至今，繞道東行行車情況與局方預計脗合。

他又提醒，明日(25日)是繞道全面開通後的首個上班日，呼籲市民留意交通消息，「始終是第一天，在路面熟悉及路面指示的距離，可能大家都有些適應的時間。」

陳續稱，期望今年內完成設計電子道路收費先導計劃，再檢視下一步的推展工作。他指電子道路收費是香港運輸其中一個重要板塊，期望令整體港島區、尤其是中環在繁忙時間的車流量減少。

