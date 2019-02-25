中環灣仔繞道全通首工作天早上暢順   區議員籲黃昏要留神

中環灣仔繞道昨日﹙24日﹚全面通車，今日﹙25日﹚迎來首個工作天。《香港01》今早與灣仔區區議員李均頤實測繞道行車情況，情況大致暢順，沿途未見太多車輛，由北角東區走廊到堅尼地城，只需約6分。 李均頤認為，早上繁忙時間較多人使用公共交通工具出行，車流量未達高峰，因此行車暢順。她續稱，下午至黃昏時份或會有保姆車、貨車行駛，屆時才是最繁忙時段，駕駛者需多加注意。

今早繞道行車暢順，未見有擠塞情況。（梁鵬威攝）

記者今早約9時15分經北角東區走廊進入繞道，西行上林士街天橋，前往堅尼地城游泳池，全程約6分鐘，沿途未見擠塞，大致暢順，亦不見混亂情況。昨日《香港01》於下午時份實測同樣路段，時間同樣大約6分鐘。

與記者一同實測路段的李均頤表示，對於首個工作天早上情況暢順感到欣喜。（梁鵬威攝）

與記者一同實測路段的李均頤有約20年駕駛經驗，對於首個工作天早上情況暢順，她表示感到欣喜。她解釋，原本擔心在中環隧道出口，駕駛者未熟識新安排，而且在車多情況下，可能會出現混亂，甚至左穿右插，不過今早卻｢出奇｣地暢順。繞道全面通車後，當局有新安排，中環隧道出口前約300米的路段，由雙白線改為虛線，讓駕駛者轉線到合適線路。

繞道全面通車後，當局有新安排，中環隧道出口前約300米的路段，由雙白線改為虛線，讓駕駛者轉線到合適線路。（梁鵬威攝）

區議員：有助疏導原有道路

李均頤表示，早上繁忙時段未有太多車，她今早約8時半亦曾於繞道西行，情況同樣暢順。不過她認為，到下午至黃昏的繁忙時間，或有更多貨車、保姆車使用繞道，屆時才是車流量的最高峰，需多加留神。

對於通車安排，李均頤認為，是次全面通車，較之前第一階段通車時的安排更好，沿途亦有更多指示牌提醒駕駛者，有助疏導交通。她又稱，今早約8時半從中環，經「舊路「回銅鑼灣時，交通較有繞道前暢順，認為繞道確能疏導原有道路。