【中環灣仔繞道】隧道指示不足　區議員憂車輛左穿右插產生混亂

中環灣仔繞道今早﹙24日﹚7時正式全面通車，西行駕駛者可直接經林士街天橋，往西區一帶。《香港01》今日下午實測，由北角東區走廊行經繞道，往堅尼地城一帶，需時大約6分鐘。 根據新安排，中環隧道出口前的路段，將由雙白線轉為虛線。有約20年駕駛經驗的區議員李均頤認為，雖然今日行車暢順，但假日未能作準，擔心隧道出口前的指示不足，駕駛者未必有足夠時間轉到合適線路，明日﹙24日﹚或出現｢左穿右插｣的混亂情況。 另外，不少車輛都會經干諾道中，與行經繞道的車一樣，走上林士街天橋，兩條道路的車將會交匯。李均頤認為，該處或會成為樽頸位，一旦多車，就容易造成擠塞，甚至產生混亂，「如果大家搶線嘅話，就好容易發生意外」。

有約20年駕駛經驗的李均頤，今日駕車與記者實測行走繞道。（歐嘉樂攝）

記者今日大約下午1時，與李均頤實測行走繞道，前往堅尼地城。大約1時06分，汽車經北角東區走廊進入繞道，沿途只有少量車輛，交通暢順，最後經林士街天橋達堅尼地城，只花約6分鐘。之前運輸署曾估計，由北角經繞道往西隧入口，大約需10分鐘。

有約20年駕駛經驗的李均頤表示，今日行車暢順，形容6分鐘到達堅尼地城是｢非常理想｣，不過今日始終是假日，不能作準，認為｢明日﹙25日﹚先見真章｣。

在中環隧道出口前約300米路段，由雙白線改為虛線。（歐嘉樂攝）

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轉線區指示不足 駕駛者難有足夠時間揀路線

不過面對明天首個工作天，李均頤認為有若干憂慮。在全面通車後，中環隧道出口前約300米的路段，由雙白線轉為虛線，讓駕駛者轉線往適合的路線。她認為，現時轉線區的指示不足，幾乎到達虛線位置方見到路牌指示，而且即使路面上有指示，但繁忙時間駕駛者根本無法看到地上提示，未必有足夠時間揀選線路，擔心明早會出現「左穿右插」的情況。她建議，在虛線前大約200米的位置，在地上畫道路標記；約800米就在加上指示牌，提醒駕駛者之後轉線。

李均頤又認為，只有300米的虛線是過短，繞道只是通車了一段短時間，駕駛者未熟習駕駛情況，需更多時間選擇線路，認為可加長100米虛線。

不過她補充謂，虛線不宜過長，否則同樣可能引起混亂，「大家互不相讓，車碰車」。她又預計，由於駕駛者已習慣了過去通車一個月的駕駛模式，明天有部分前往西區的車輛，或會依舊行走「舊路」，出繞道後繞經中區。

林士街天橋或成新樽頸位

另外，除了經繞道，亦有車輛經干諾道中上林士街天橋，即兩條道路的車，轉用同一條天橋。李均頤認為，該處或將成為新樽頸位，可能會有多車慢駛的情況，「擠塞一定會有，因為由兩線轉一線，路面少咗，形成一個樽頸」；而且亦較易構成混亂，「如果大家搶線嘅話，就好容易發生意外」。她續稱，政府需就此作更多宣傳及呼籲，提醒駕駛者需注意的事項，免生意外。