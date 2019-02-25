政府決定不撤銷「限奶令」 　因水貨活動持續　內地需求依然強勁

「限奶令」實施6年，食物及衞生局今（25日）向立法會遞交檢討文件，指出將維持「限奶令」決定 。當局表示，非本地人士對本港的配方粉需求仍然龐大，若現階段撤銷或放寬「限奶令」， 或會重演2013 年制訂「限奶令」前困擾全港家長的奶粉短缺問題。此外，過去三年因違反措施而被定罪個案未有下跌趨勢，當局認為，水貨活動持續，及內地訪港旅客數目上升，預計內地對本港市場上的配方粉需求依然強勁。

食衞局檢討配方粉出口管制情況後，決定維持「限奶令」現況。（資料圖片 / 林若勤攝）

食衞局指出，去年委託顧問公司作市場調查，包括全港有售賣配方粉的藥房和連鎖店，結果顯示九成可在隨機抽選的指定零售點，即時購買到指定的配方粉，或同日於附近1至2間零售點購得。而本地家長在過去一年普遍習慣剩餘少於一罐配方粉，才補購1至2罐配方粉，顯示他們有信心在合理時間內可購買到所選的配方粉。

食衞局表示，「限奶令」有效遏止非本地需求消耗本地配方粉的存貨情況，令本港供應鏈可正常運作。當局擔憂，放寬或撤銷「限奶令」， 水貨需求量或會倍增，對供應鏈構成衝擊，即使進一步強化供應鏈及安全網，本港父母恐怕難以安心。

食衞局指，因違反「限奶令」而被定罪的個案，自2016年起未有下跌趨勢，認為配方粉水貨活動持續。（資料圖片 / 林若勤攝）

文件又指，自2016年起，因違反「限奶令」被定罪的個案維持在每年約3,800 宗，及未見下跌趨勢， 顯示配方粉水貨活動持續，加上內地一直是本港的配方粉最大出口市場及水貨活動的主要目的地，及近年內地訪港旅客數目持續上升，當局預計內地對本港市場上的配方粉潛在需求仍然強勁，故決定維持「限奶令」措施。

本港於2013年3月1日起實施「限奶令」，規定除非獲工業貿易署署長發出許可證， 否則任何人禁止從香港輸出供36 個月以下嬰幼兒食用的配方粉。自用需要則每名16 歲或以上人士，在每24小時計首次離開本港時，可攜帶淨重不超過1.8 公斤、相等於約兩罐的配方粉。