運輸署擬提高考牌門檻　考的士、巴士牌須讀職前課程

本港過去10年涉及的士及公共巴士意外，平均每年分別達逾4,200宗及2,600多宗。為提升駕駛安全及服務水平，運輸署計劃將職前課程的規定推展至的士及公共巴士，即新申領的士及巴士執照的人士，日後或須修習職前課程並通過考試才獲發牌。署方正進行相關法例修改工作。有的士業界表示支持。

運輸署計劃將職前課程的規定推展至申請的士及公共巴士正式駕駛執照的人士，署方正進行相關修例工作。（資料圖片）

翻查運輸署資料，由2008年至2017年，涉及的士的交通意外平均每年逾4200宗，去年首11個月，合共錄得4010宗；同期，涉及公共巴士(包括專營及非專營)平均每年逾2600宗，去年首11個月，合共錄得2537宗；



由2015年6月1日起申請公共小巴正式駕駛執照的人士，均須修畢公共小巴司機職前課程，才可獲發公共小巴的正式駕駛執照。為提升業內質素及駕駛安全，運輸署計劃將職前課程的規定推展至申請的士及公共巴士正式駕駛執照的人士。運輸署回覆《香港01》查詢時表示，政府現正進行相關法例修改工作。署方正檢視現有公共小巴司機職前課程，並制定的士、公共巴士及公共小巴司機職前課程綱要、内容及評核模式等安排。 運輸署續指，截至2018年12月31日，共有約4,300人修習公共小巴司機職前課程，及格率約為九成多。

現時報考的士駕駛考試者只需持車牌滿3年、筆試及格，即可申領簽發的士駕駛執照；在本港駕駛公共巴士，除了一般車牌外，亦要考取公共巴士（ 車輛類別10 ）或專利公共巴士（車輛類別17）牌照。現時九巴、城巴及新巴車長入職前均須接受入職培訓，其中包括協助持有駕駛執照滿3年的應徵者考取「巴士牌」。



身兼的士服務質素委員會成員的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，上周委員會曾開會討論將職前培訓擴展至的士業，雖然未有共識，但大部分成員表示支持；至於修讀年期、課程內容等細節則未有討論。他又引述會上運輸署官員提出將的士司機證電子化的建議。