【大老山隧道】巴士轉車站空間細難埋站　建議擴闊被運輸署冷待

大老山隧道是現時沙田區居民來往東九龍及港島的重要路線。當區區議員李子榮指，現時隧道往沙田出口的轉車站最多只能同時停泊四輛巴士，建議擴闊巴士站，開闢一條行車道，增加巴士停泊數量。不過建議未獲運輸署正面回應。署方表示，計劃在大老山隧道實施不停車繳費系統後，或移除收費亭，騰出空間，改善現時巴士站服務。

他建議拆除現時避車處的欄杆（左），改劃為巴士出車線。現時的出車線（中）則改為巴士停泊位，而停泊位（右）則改為候車處（圖片由受訪者提供）

刪避車處、增一線 同時停六輛巴士

沙田區議員李子榮指，大老山隧道現時有51條巴士條使用，但出沙田方向的轉車站服務情況不理想，黃昏放工放學時期特別擠塞。他曾經在現場觀察，在黃昏時期，出沙田方向轉車站最多只可同時停泊四輛巴士。

他向運輸署建議，將出沙田方向的轉車站範圍向馬路方向延伸，拆除現時避車處的欄杆，改劃為巴士出車線。現時的出車線則改為巴士停泊位，而停泊位則改為候車處。改劃後的候車處範圍將擴大，他估計巴士停泊數量可大增一半至六輛，舒緩車流塞擠。他亦建議在擴大候車處位置後，參照城門隧道的設計，分散巴士的上落客位置，令轉車乘客視線不再受阻，兼改善排隊秩序。

李子榮認為，只改劃現時的避車處，不會影響隧道出入口「瓶頸位」的擠塞情況，又指工程規模不算龐大，可分階段進行，對現時服務影響不大。

李子榮指，現時轉車站停泊位集中，轉車乘客的視線不清晰，排隊秩序也不理想。他認為，擴闊巴士站後，可改善情況。（圖片由受訪者提供）

運輸署擬推不停車收費 或拆收費亭

沙田區議會交通及運輸委員會本周四（2月20日）將舉行會議，將討論李子榮提交的建議方案。

運輸署在會議前書面回覆李子榮指，據《香港智慧城市藍圖》，政府打算推行不停車繳費系統，作為其中一項主要智慧出行措施。署方計劃分階段在其他政府收費隧道及道路推行不停車繳費系統，初步預計在將藍隧道通車後，約兩至三年內完成。系統實施後，可移除大老山隧道收費廣場的收費亭，騰出空間供改善現時巴士站之用。

運輸署正與有關部門合作，開始籌備工作，包括臨時及永久交通管理計劃的詳細設計，如擴闊巴士站、移除收費亭、改建道路及加設架空門架、路面設備等等。



李子榮對運輸署的回覆感到失望，批評署方未有正面回應建議方案。他認為推行不停車收費系統，與擴大巴士站兩者不衝突，可同時進行。他計劃在周四的會議上，要求署方交待短、中、長期措施，改善巴士站轉乘服務。