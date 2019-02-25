五歲女童暈倒覆診數次後亡　其母質疑院方未如實告知女兒患病情況

五歲女童突然暈倒後，送院後只發現脾臟腫脹及貧血，覆診時懷疑女童或有肝硬化，但沒有即時生命危險，豈料不足一個月，女童在家吐血及屙血，院方初時認為是腸胃炎，約兩星期後女童再感不適，送院搶救不治。死因庭今（25日）就女童的死展開研訊。惟女童母卻指院方疑亦未告知其女肝硬化的情況。

女童母親黃佩兒(右)及外公(中)認為院方未有向家屬交待女童病狀。（李慧娜攝）

女死梁凱晴，2016年3月27日逝世，當時年僅5歲。

首次入院只驗出脾臟腫脹及貧血

凱晴的母親黃佩兒供稱，女兒於2015年11月15日突然暈倒，送院後被發現脾臟腫脹及貧血，及後於威爾斯親王醫院留院4日，院方開出含鐵質藥水予她服用，不過女兒在同年12月覆診時，院方又指她非屬缺血性貧血，女兒持續在威爾斯醫院覆診。

屙血及吐血被指是腸胃炎

黃稱，2016年2月29日覆診時，院方發現女兒脾臟持續脹大，且第二下心跳異常地響，但院方稱沒即時生命危險，並轉介女兒到心臟科、新陳代謝科、血液科等部門覆診，但不足一個月，女兒便在家中吐出大小如手掌般的血塊，亦出現「屙血」情況，醫生當時診斷為腸胃炎，而嘔血或因食道受損而致。

女童無胃口兼嘴唇發紫

黃續憶述，事發前一晚，即2016年3月26日，女兒晚飯時曾表示沒胃口，當晚又覺頭暈，因女兒當天交由外公照顧，故當晚亦留宿。翌日早上，女兒在外公家突然大哭、嘴唇發紫，送往伊莉沙白醫院搶救後不治。

威院兒科醫生李勳嘉(左)急症醫生曾炫(右)。（李慧娜攝）

初時懷疑女童患血癌

庭上又讀出大埔那打素醫院兒科醫生楊慧蘭的醫療報告，她稱2015年11月15日收症後發現梁肝臟及脾臟腫大，分別超過肋骨3厘米及5厘米，全血細胞水平低下，當時因懷疑她患血癌轉介至威爾斯親王醫院兒科癌症中心。

覆診時才發現疑是肝硬化

威爾斯親王醫院兒科醫生李勵嘉指，梁被轉往威爾斯親王醫院作進一步檢查後，排除了血癌的可能性，但在覆診期間發現梁有初期肝硬化及脾臟問題，引起血球低，但沒有出現心臟衰竭情況。及後懷疑女童有肺壓高，亦有為梁安排了進一步的檢查，包括心臟檢查及新陳代謝檢查等。李醫生解釋，若突然出現感染，肺壓會急增，或會致死亡。

威院小兒外科醫生繆蔚章稱有多個原因會吐血。（李慧娜攝）

不想家屬緊張未告知肺壓高

到庭旁聽的死者外公質疑為何院方當時疑惑眾多，卻沒有人告知家屬情況，李解釋當時有關肺壓高的診斷較為初步，不想家屬過於緊張，欲先待心臟科醫生作出診斷後再與家屬溝通，又稱曾與死者母親解釋有關肝脾問題，死者母親即回道從沒聽過早期肝硬化情況。

女童入院時有上呼吸道感染

威爾斯醫院急症室醫生曾炫則指，梁於2016年3月12日再度入院時發覺她出現上呼吸道感染，但曾稱已不太記得家屬有否攜梁吐出的血塊到院，若有攜同血塊的話，醫生必會目測檢查。梁及後被轉往小兒外科病房留醫，該科醫生繆蔚章指，兒童吐血或有多個因素如食道「嘔損」、服食傷胃藥物或由肝硬化引起的併發症，當時尚未知出血真正原因，故安排另一日子讓梁照胃鏡。

案件編號：CCDI490/2016