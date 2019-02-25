【DSE 2019】中大改收生計分　協理副校長：有利學生專注擅長學科

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月舉行。香港中文大學今日於本年1月宣布，將採納「文憑試擇優分數轉換表」，經換算後5級可獲計5.5分，5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。 中大協理副校長、入學及學生資助處處長王淑英今日（25日）在傳媒春茗期間表示，新計分方法可促使新高中學生投放更多時間於有興趣的學科，若優勢科目能取得5級或以上，即使其餘學科的DSE成績稍遜，亦能彌補不足。

中大早前宣布，將採納「文憑試擇優分數轉換表」，若申請人於DSE核心及選修科目（包括數學延伸單元一或二）所獲級數達5級或以上，於分數轉換時可獲酌量加分。（資料圖片）

中大早前表示，校方將採納「文憑試擇優分數轉換表」（見下表），適用於所有本科生課程的入學分數計算，惟醫學課程、醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程除外。

中大文憑試擇優分數轉換表 甲類 - 核心及選修科目（包括數學M1或M2） 考獲級別 5** 5* 5 4 3 2 1 分數 8.5 7 5.5 4 3 2 1 資料來源：中大

中大今日（25日）舉行傳媒春茗。（鄺曉斌攝）

新計分法已通知全港中學

惟中大公布最新計分方法時，應屆考生已完成大學聯招（JUPAS）首階段選科。被問及計分方法的公布時間較遲的原因，王淑英解釋，相關政策不單是針對應屆考生，而是往後的考生均適用，較低年級的中學生能及早訂立升學計劃。她又表示，推出新計分方法的同時，亦已通知全港中學。

王淑英認為，新計分方法不會造成惡性競爭，可促使新高中學生投放更多時間於有興趣、較有優勢的學科，若優勢科目能取得5級或以上，即使其餘學科的DSE成績稍遜，亦能補足。

王淑英又直言，擔心未來香港人才會出現「三不像」情況，若同學對高中單科中有強烈興趣、認清方向，以及願意在中學階段花時間投資，應予以鼓勵。

王淑英認為，新計分方法不會造成惡性競爭。（鄺曉斌攝）

另外，中大工程學院及理學院於去年9月宣布，於遴選及錄取過程採用特別入學考慮措施，在DSE中至少有三科STEM（科學、科技、工程及數學）類選修科目，並於該類學科獲得至少「三粒星」的學生，可獲確認「既廣且深STEM能力」學生。

中大指，若上述學生「有誠意」報讀理學院或工程學院學科，例如將有關學科放於聯招報讀的較前志願，相關學系可採用靈活的取錄措施，評核其入學申請；即是核心科目未達「3322」級別大學最低入學門檻，並符合條件的申請人，亦有可能獲得面試機會及取錄通知。

中大認可的STEM相關選修科目包括：生物、化學、物理、數學延伸單元一或二（M1及M2）、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技及設計與應用科技。

考評局開發的最新版本「HKDSE App 8.0」今日正式上架。（考評局圖片）

另外，考評局開發的最新版本「HKDSE App 8.0」今日正式上架，2019年DSE考生只需輸入考生編號、出生日期及電郵，便可登入查閱其應考的科目與卷別、日期及試場等資料。考生可分別透過Google Play或App Store下載相關應用程式。