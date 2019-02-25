中大計劃深圳建醫學院　段崇智：把握大灣區難得可貴機遇

香港中文大學今日（25日）舉行傳媒春茗，上任一年多的中大校長段崇智致辭時，感謝同事及各界支持，形容自己過了有意義的一年。因應國務院上周推出的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，有不少篇幅提及教育政策新規劃，他形容中大將把握「難能可貴的機遇」，與大灣區內的城市互補優勢，提升國際舞台上的加強競爭力。

上任一年多的中大校長段崇智表示，有意在深圳設立醫學院及教學醫院，計劃課程約需時1至5年。（鄺曉斌攝）

段崇智指，中大未來一年除了把握大灣區機遇，更會推出全港首個人工智能學士學位課程，考慮到數據科學乃未來發展方向，中大將首次開辦數據分析及政策研究課程，培訓出專業的人才；另外，中大將擴充醫學院，加強推廣校內正能量、拓展同學的視野機會等。

深圳建醫學院 段：沿用香港教學思想

至於香港中文大學（深圳）有意在深圳設立醫學院及教學醫院一事，段透露該醫學院將沿用香港教學思想，套用香港教學的水準，但有關計劃課程的具體安排未定，料需時一至五年。而在資金方面，他重申深圳醫學院將不會動用教資會資金。

2019文憑試將於下月開考，香港中文大學早前宣布，除醫科課程外，其他課程將採納「文憑試擇優分數轉換表」。

中大協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英直言，擔心未來香港人才會出現「三不像」情況，若同學對高中單科中有強烈興趣、認清方向，以及願意在中學階段花時間投資，應予以鼓勵。在中大的「文憑試擇優分數轉換表」計劃下，若聯招申請者在DSE核心及選修科目（包括數學延伸單元一或二）獲評為5級或以上，轉換分數時可獲酌量加分，即5級可獲計5.5分，5*及5**級分別獲7分及8.5分。