康文署車准駛上維園行人路　市民不滿提覆核　官：法庭非申訴專員

維園的行人通道上一向有讓康文署的車輛駛上行人路，曾當高等法院法官書記的男子，認為署方此舉對市民構成危險，早前申請司法覆核，要求頒令署方須履行《佔用人法律責任條例》和《遊樂場地規則》的法律責任，採取合理謹慎的措拖，確保市民到維園時能安全。高等法院今(25日)下判詞，認為申請人對司法覆核有誤解，又稱法庭並非申訴專員，不會監督政府部門的行政表現，拒接納其申請。

申請人譚志光入稟高等法院求覆核康文署的做法，被法官拒絕。（資料圖片）

申請人譚志輝，答辯人為康文署署長。譚曾任高院法官區慶祥法官的書記多年，區官在高院專職處理司法覆核案件期間，譚是區官的書記。

法庭不會向公共機構提法律意見

法官在判詞指，譚所作的投訴基於對司法覆核的誤解，又指司法覆核中具有司法監督權，但不包括向公共機構提出法律意見，或陳述一般法律觀點，或概括地陳述公共機構該如何根據法例行事。

不會監督政府部門的表現

本案中，若有人認為署長違反一般謹慎責任而令人受到損失，應提出私人法律訴訟，而非司法覆核，更遑論由一名公眾人士申請。法官又指，法庭不是申訴專員，不會監督政府部門行政上的表現。法官指是次司法覆核有可合理爭辯之處，遂駁回司法覆核的許可申請。

案件編號：HCAL2660/2018