房協分租計劃可全租　放寬業主擁單位5年、縮單身租輪公屋年限

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，至今反應一般，房協正研究多項優化措施，可靠消息指會放寬計劃安排，包括可將整個資助單位出租；合資格業主擁有物業單位年限由10年降至5年或以下；以及縮短非長者一人租客須輪候公屋6年或以上的年期限制；但新安排並不會加入須有年老業主限制。 據悉，房協正與運輸及房屋局商討有關優化措施，冀於今年第一季完成，並且在今年上半年推行；倘一切順利，房委會的未補價資肋房屋包括居屋等亦會納入分租計劃。

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，料會放計劃安排，包括可整個資助單位出租。（資料圖片）

房協：發出23張合格租住證明書

房協今早(26日)回應查詢時表示，出租計劃分別於2018年9月19日及10月29日開始接受合資格的業主及租客申請，租客申請已截止，業主申請則沒有限期；至今業主的申請有12宗，租客申請53宗；現已發出4張合資格出租證明書，23張合資格租住證明書。

此外，自出租計劃推出以來，房協收到不同的優化計劃的意見，包括透過網上問卷調查，收集了1,400多個市民的回覆。房協表示正檢視計劃，並與運房局商討可行的優化措施，期望能夠放寬計劃，以吸引更多業主及租客參與。