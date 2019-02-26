房協分租計劃可全租　放寬業主擁單位5年、縮單身租輪公屋年限

房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，至今反應一般，房協正研究多項優化措施，可靠消息指會放寬計劃安排，包括可將整個資助單位出租；合資格業主擁有物業單位年限由10年降至5年或以下；以及縮短非長者一人租客須輪候公屋6年或以上的年期限制；但新安排並不會加入須有年老業主限制。
據悉，房協正與運輸及房屋局商討有關優化措施，冀於今年第一季完成，並且在今年上半年推行；倘一切順利，房委會的未補價資肋房屋包括居屋等亦會納入分租計劃。
房協去年9月推出的「未補價資助出售房屋出租計劃」，料會放計劃安排，包括可整個資助單位出租。（資料圖片）
房協：發出23張合格租住證明書
房協今早(26日)回應查詢時表示，出租計劃分別於2018年9月19日及10月29日開始接受合資格的業主及租客申請，租客申請已截止，業主申請則沒有限期；至今業主的申請有12宗，租客申請53宗；現已發出4張合資格出租證明書，23張合資格租住證明書。
此外，自出租計劃推出以來，房協收到不同的優化計劃的意見，包括透過網上問卷調查，收集了1,400多個市民的回覆。房協表示正檢視計劃，並與運房局商討可行的優化措施，期望能夠放寬計劃，以吸引更多業主及租客參與。
房協主席陳家樂曾指房協會在短期內檢討房協分租計劃。（資料圖片）
房協9月推出「未補價資助出售房屋出租計劃」，容許未補價單位的業主，分租睡房予輪候公屋3年或以上人士，但業主必須與租戶同住，至今只是接到12宗業主和53宗租客的申請，已發出4張「合資格出租證明書」予業主，反應未如理想。
不會加入年老業主限制
房協主席陳家樂去年11月接受《香港01》訪問時表示，房協會在短期內檢討優化方案，並且爭取2019年上半年推出。當時他已再三強調，房協希望增加計劃吸引力，包括讓業主可出租整個單位、以及縮短非長者一人住戶須輪候公屋6年或以上的時間限制，因此可靠消息指，房協不會在優化計劃中加入如只准年老業主等限制，以免和優化方向背道而馳。