浸大首辦網上職業博覽有「關公」空缺　鼓勵上載視像履歷應徵

為配合互聯網時代，香港浸會大學近日首次舉辦網上職業博覽，共有34間廣告、傳媒及公關公司參與，提供超過80個職位。學生可透過平台直接應徵，進行網上或親身面試；除了傳統文字履歷，浸大亦鼓勵學生上載視像履歷，讓僱主更全面地認識應徵者。

浸大設置小型攝製工作室，讓學生拍攝視像履歷或個人簡介短片。（鄺曉斌攝）

34間公司參加招聘會

浸大網上職業博覽於周二（26日）至周四（28日）期間舉行，共有470名學生登記參與。34間參與公司當中，大部分為公關或廣告公司，例如霍夫曼公關（The Hoffman Agency）、愛德曼國際公關（Edelman）等。網上職業博覽平台支援即時文字、聲音及視像交流，部分僱主亦會舉辦直播式招聘講座，以及提供網上應徵。

學生事務處事業策劃主任麥艷萍表示，平台設置履歷評分功能，僱主可評價應徵者的履歷；系統將列出獲得最高評級的首五名，以及履歷瀏覽次數最高的首五名。

麥艷萍指，網上職業博覽符合環保原則，毋須印製大量宣傳單張。學生輔導長鄧裕南表示，過往有公司反映，由於人手問題而未能出席職業博覽，因此今年透過網上職業博覽解決相關問題。

助理輔導長鄧藹儀指，網上職業博覽在歐美國家盛行，校方今次共投放數萬元開發相關平台。她補充，今年會繼續舉辦職業博覽日，約有120間公司參展；往年的全日共有超過3,000人次參與，她預計今年人次會與去年相若，而網上職業博覽不會取代職業博覽日。