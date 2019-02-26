【共享單車】ofo App小黃車全消失　「錢包」暫停服務無法退按金

繼首間開發本地市場的港產公司Gobee.Bike去年8月突然宣布給業後，另一共享單車ofo小黃車亦現結業疑雲！多名用戶發現App內所有單車突然消失，而App內的錢包結餘亦未能顯示，用戶未能充值及退回按金。至於ofo的香港Facebook對上一次更新已是本月3日，當時ofo宣布推出優惠，但遭網民留言斥公司清盤在即，是騙局。《香港01》正向ofo查詢。

ofo的Facebook自上月31日推出優惠，但遭網民斥公司將結業，是騙局。（ofo facebook截圖）

ofo 小黃車成立於2014年，總部位於北京。ofo自2017年12月進軍香港，但屢傳結業。ofo香港的Facebook最新一次更新本月3日，當時帖文指ofo推出日卡，全日無限任踩$18優惠，但必須使用「免按金方案」充值，而充值和贈送充值額並不設退款。上月31日，ofo宣布將於本月推深宵及晨早優惠，凡於本月內星期一至五晚上11時至凌晨12時及凌晨 12時至中午12時，所有車型每30分鐘收費低至3元。

用戶指未能成功退回按金



不過，要參與活動享受優惠，必需註冊為ofo用戶並使用免按金方案充值199元，充值及餘額不設退款。當時就有網民留言，斥是騙局「小心中伏。清盤在即。呃得一個得一個。現客退款冇哂影。勿增值。勿pay deposit.」但ofo未有回應。有網民今日（26日）留言指「我一個月前已經撳咗退按金，完全冇人理」。



而據內地媒體報道，享單車ofo被北京法院凍結資金，有不少用戶擔憂否會影響ofo按金退還。至於新加坡方面，ofo已於新年前遣散新加坡團隊，並且沒有發放1個月代通知金。