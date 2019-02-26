北區醫院擴建將增2.5倍病床　新1500張料七年後落成

新界東北發展即將啟動，政府又同意收回粉嶺高球場32公頃土地興建房屋，北區人口將急增。北區醫院擬進行擴建，醫院行政總監孫天峯今日（26日）表示，新大樓落成後會增加1,500張住院及日間病床，連同舊大樓，總共提供2,100張病床，較現時病床數量增加2.5倍，醫院會在下月向立法會申請5億元首階段撥款，新大樓料在2026年左右落成。

北區醫院行政總監孫天峯（右）指，擴建後病床數目將增至2,100張。（鄭翠碧攝）

北區醫院行政總監孫天峯今與傳媒舉行春茗時指，北區醫院現有600張病床，目前已不能應付服務需求，但因空間有限，難以改善。而醫院後方的一片小山丘，早已預留作擴建之用，院方擬在該地段興建新急症大樓，面積及層數都會比現時的急症大樓更多，但仍需計算實際面積。

新急症大樓料最新2025落成 現有大樓將翻新

新的急症大樓會提供1,500張住院及日間病床，擴充多個專科服務及臨床設施，如急症及急症觀察護理、手術全期護理中心等，預計可在2025、26年左右落成。

而現有的大樓會在新大樓啟用後進行翻新及改建，翻新後會主要提供康復治療，維持提供600張病床，而翻新就料在2027年完成。

北區醫院會在下月就醫院擴建向立法會申請5億元首階段撥款，料新大樓在2026年左右落成。（鄭翠碧攝）

原只計劃增600病床

病床數目大增1,500張，比醫院早前在10年建院計劃中公布的600張「加碼」。新界東醫院聯網總監羅思偉指，因計算了新界東北發展的人口，故增加病床數目。在2017年北區人口有31多萬人，料到2026年增至40多萬人；而長者在前年有5萬多人，料到2026年就有8萬多人，增幅有66.8%，他指病床數目已預計了未來人口增幅，相信醫院不需在擴建後1、2年後就需「插針」加床。

醫院下月會就擴建的籌備工作諮詢立法會衛生事務委員會，並隨後提交立法會財務委員會工務小組委員會討論，首階段會申請5億元撥款。