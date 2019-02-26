公屋聯會倡房協及房委土地互換重建公屋　啟動馬頭圍邨重建

公屋聯會代表今日出席愛民邨社區會堂舉行的「房委會委員與關注團體交流會」，會晤房委會資助房屋小組主席黃遠輝等人，並提出以土地互換方式進行屋邨重建，以及房委會需進一步善用現有屋邨的地積比率等建議。

公屋聯會代表約見房委會委員，表達對加快公屋重建計劃的意見。（公屋聯會提供）

政府早前決定將去年6月公佈改撥為公營房屋發展的其中一幅位於啟德的用地，給予房協用作重建位處九龍城區的真善美村，並在真善美村原址重建樂民新村。公屋聯會指，房委會應主動爭取與房協洽商，啟動馬頭圍邨的重建規劃，將3個屋邨作為策略性的重建項目，產生協同效應。聯會建議，將房協的樂民新村原址，用作重建馬頭圍邨，房協與房委會再透過土地互換方式，進行多條屋邨重建，待馬頭圍邨重建完成後，把該地段交回房協發展。

聯會亦指，房委會需進一步善用現有屋邨的地積比率，以增加「綠置居」為主的「插針樓」方式，亦可設立配額，優先給予所在屋邨的公屋戶購買，以促進單位流轉。聯會承認，不少公屋居民對「插針樓」存在憂慮，但認為「綠置居」有如「公屋轉作居屋」的本質，可在重建屋邨中增設「綠置居」項目，增加單位面積，撥出部分配額予所在屋邨的受影響重建戶優先購買，令項目在促進公屋戶流轉及啟動重建之間作出平衡。

另外，公屋聯會表示，房委會可研究推行「房舍調換」先導計劃，並可試行一年，先供界定為寬敞戶及擠迫戶標準的住戶參與，由房屋署作中介配對。聯會又指，房委會可考慮以更積極的態度優化政策，如不限於全長者家庭得以受惠，可放寬至家庭成員其中一位已達 70 歲或以上便可參與計劃。