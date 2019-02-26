五歲女童曾暈倒數月後亡　法醫證死於肺高壓　屬罕見病死亡機會高

五歲女童突然暈倒，之後不住覆診並曾懷疑有肺高壓，惟女童數月後不適，送院後死亡，死因庭就女童的死作研訊，法醫確認女童因肺高壓致死，但找不出發病原因，又指這是萬中無一的病例；專家認為院方將女童轉介予心臟科做法正確，但排期時間略長，而她在再次覆診前已因併發症病逝。

法醫高永富指女童梁凱晴死於肺動脈高壓，屬罕見疾病。（李慧娜攝）

女童梁凱晴（5歲），於2016年3月27日早上感不適，被送往伊莉沙白搶救後同日宣告不治。

女童死因為肺動脈高壓

負責剖屍的法醫高永富供稱，女童肺部主氣管及支氣管水腫、肺充血，肺部大型及中型動脈血管肌肉增生、小動脈血管內皮層增生及出現病變，徵狀與肺動脈高壓症相符。

法醫又發現女童右心室肥大、肝細胞壞死、肝纖維化、脾發大等情況，認為其致死原因為肺動脈高壓，法醫解釋肺血管增生令血流阻力增大，右心室需要用更大力量去泵血，而令心臟出現衰竭，心臟亦會引致肝充血問題。

肺高壓為罕見疾病

法醫稱肺高壓為罕見疾病，病徵模糊，多半是病患出現氣喘、心衰竭後，在法醫解剖時才能找出病症為肺高壓，而在本案中更找不到引致肺高壓原因，故判斷為原發性，亦可理解為女童本身存在潛在致命性病況。

專家夏修賢則指，肺高壓有引致突然死亡風險。（李慧娜攝）

須進行心導管檢查

另外，法醫指有外國文獻指出肺高壓出現後2至3年沒作任何處理的話，7至8成患者會死亡，被問到有否治療方法，法醫指有藥物可減低肺動脈血壓，而若要驗出肺高壓症，必須進行心導管檢查及超聲波檢查。

肺高壓致死風險高

兒科及血腫瘤科專家夏修賢則指，肺高壓有引致突然死亡風險，醫生在2016年2月懷疑女童出現肺高壓，再轉介她至心臟科做法正確，可惜覆診日期為7月25日，而女童在期間已因併發症而亡，他認為雖然當時女童情況不算緊急，但排期時間略長，又說：「早啲會好啲。」

不過他解釋為何沒一早發現，是因為肺高壓病稀有且初期症狀不明顯，又稱在幼童不知發病原因的肺高壓個案萬中無一。

案件明日進行結案陳辭。

案件編號：CCDI490/2016