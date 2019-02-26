30人食向天果後肝臟功能受損　衞生防護中心展開調查

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，正調查30宗懷疑食用桃花心木（又稱向天果）種子或相關產品後，出現肝臟功能受損的個案。中心籲市民注意食用該食品時，或引起肝臟功能受損的風險。

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衞生防護中心指，醫院管理局由2014年起錄得30宗懷疑個案，共涉及15男15女，年齡介乎45至84歲，其中24人曾食用向天果種子；其餘則食用相關的膠囊產品。中心續指，部分病人在食用數日至約一年後，分別出現包括黃疸、茶色尿、腹痛／消化不良、頭眩／昏厥等症狀；亦有病人雖沒有出現任何症狀，但在檢查時發現肝功能異常。中心稱，全部病人的情况穩定，而且在停止食用相關食品後，已康復或逐漸康復。

衞生防護中心指，向天果種子在一些東南亞國家被用作治療各種疾病，例如控制血糖和高血壓等，根據醫學文獻及海外衞生當局的資料，曾錄得食用向天果種子後出現肝臟功能受損的病例，但有關不良反應的原因仍然不明。中心仍在調查事件，並向醫生發信，呼籲留意食用相關產品可能引起肝臟功能受損的風險，並鼓勵醫生如在臨床診治發現類似個案，要通知中心。

中心發言人表示，雖未有科學數據顯示，食用向天果種子或相關產品與肝臟功能受損有直接關係，但市民必須注意食用該食品或引起肝臟功能受損的風險。發言人又提醒，市民食用相關產品前，應諮詢醫生意見，如食用後感到不適，尤其如出現肝臟功能受損症狀，包括噁心、食慾不振、昏睡、茶色尿、眼白及皮膚變黃等，應立即求醫。