38歲男子感染侵入性腦膜炎雙球菌　 出現發燒、頭痛、頸部僵硬

衞生署衞生防護中心今(23日)公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者為一名38歲香港男子，男子先出現喉嚨痛和出疹，昨日起更有發燒、頭痛和頸部僵硬等病徵，昨入住明德國際醫院，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。

衞生防護中心提醒市民要做好個人衞生措施，預防腦膜炎雙球菌感染。（資料圖片）

患者過往健康良好 近期無外遊

衞生防護中心指，一名過往健康良好的38歲男子，自本月21日開始喉嚨痛和出疹，昨日起出現發燒、頭痛和頸部僵硬等病徵，他昨日入住明德國際醫院，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。男子的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。



中心初步調查顯示，男子近期沒有外遊，而與男子同住的女朋友至今沒有出現病徵，中心會繼續調查。

膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。 （資料圖片）

中心發言人指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播，潛伏期由二至十日，一般為三至四日。腦膜炎雙球菌感染的臨床病徵並不一致，當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。

發言人補充，腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡，腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。而侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。如患上腦膜炎雙球菌感染，病人須盡快接受抗生素治療。

為預防腦膜炎雙球菌感染，中心呼籲市民應用梘液和清水正確洗手、打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻、避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸，在前往高危地區旅行前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情，返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。