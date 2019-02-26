女生遭燒陰毛M巾貼面案　官不信女被告曾想救事主　1女2男裁罪成

天水圍去年發生懷疑童黨凌虐事件，14歲女生被指與人「爭仔」，遭女情敵帶同多人群起虐待，期間女生遭人掌摑、火燒陰毛、M巾貼面等，涉嫌有份參與的其中1女3男未成年人士否認指控，案件早前在西九龍少年法庭審訊，其中1女2男今（26日）被裁定罪成。裁判官判刑後直指案情嚴重，但仍先為罪成的3被告索感化、更生中心、教導所等報告，亦轉介脫罪的男被告申請監護令，案件押後至3月19日判刑。

天水圍童黨欺凌案中，1女2男被告被告在西九龍法院經審訊後被裁定罪成。（資料圖片）

本案受審的1女3男被告，被控有意圖傷人，及協助及教唆他人有意圖傷人罪，控罪指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X。

本案受審的1女3男被告，被控有意圖傷人，及協助及教唆他人有意圖傷人罪，控罪指他們於去年7月11日，在天水圍天恩邨附近的一個涼亭有意圖而傷害女事主X，及協助和教唆他人傷害X。

官不信女被告想拯救事主

裁判官裁決時指，本案女被告明顯與現場其他人有共同犯罪意圖，並參與傷害女事主X，用手掌摑她數下。裁判官不接納她被人捉著手，被逼打了X一巴及非惡意的說法，雖她稱當時想拯救X，但裁判官質疑若是如此，為何不只問X其友人的電話，而要加入襲擊X，女被告致電X友人的意圖不得而知。

13歲男童供出皮帶作刑具亦罪成

至於在案中借皮帶予情敵及其女同伴的男被告，裁判官指雖然他當時尚有12天才夠14歲，但認為他有能力分析當時情況，知道傷害他人為嚴重錯誤的行為，但仍用爛椅腳打X頭部及借出皮帶，讓該兩名女生對付X。

較遲加入的男生脫罪

就被控協助及教唆他人有意圖傷人的兩名男被告，裁判官則認為其中一名男被告在現場起哄、圍觀，遮蓋X的聲音及成為屏障，又接二連三拾起爛椅腳及將爛椅腳撞向柱子，行為明顯鼓勵了他人進行襲擊，裁定他罪成；另一男生在較後期才到場，而X實際上說不出他當時的所作的行為或所說的話，在沒有其他證據的情況下，由於疑點利益歸於被告，故判他罪名不成立。

官為脫罪男生取監護令

裁判官裁決後直指案情嚴重，一度質疑是否應該為罪成的3名被告索感化報告，但終決定先為3名被告索感化報告、更生中心、教導所等報告，3人期間還押候判。雖然案中有一男生脫罪，但裁判官認為他在深夜時份，長時間與案中其他被告在一起，考慮轉介為他申請監護令，故為他索取社會福利主任報告，並交由兒童庭處理。

案件編號：WKCC700018/2018