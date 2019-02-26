民建聯晤教育局反映觀塘安達臣學校設施滯後　柯創盛促增幼園學位

觀塘區人口密集，而且近年有多個大型屋苑落成，其中新公共屋邨安達邨及安泰邨接近5萬人，為觀塘區的幼稚園、中小學學位帶來沉重壓力。由於數年後安達臣道石礦場房屋發展又帶來3 萬人，鄰近觀塘寶達、秀茂坪、四順等周邊觀塘社區，加上有多條無障礙通道接駁這些社區，相信日後會令到這些觀塘社區的學位更為緊張。 民建聯九龍東團隊成員今日約見教育局副局長蔡若蓮，提出多項訴求，包括區內公共房屋中小學須盡快建成，與公屋同期落成啟用。民建聯立法會議員、觀塘區議員柯創盛指，區內須增加幼稚園全日制學位，令更多基層家庭主婦有時間從事兼職或全職工作，以減輕家庭負擔。

民建聯代表約見教育局官員，表達對安達臣學校設施滯後的關注。(民建聯提供)

觀塘區議會增選委員許有為指，安達臣區2016年入伙至今，區內僅得兩間幼稚園，但全日制學位不足；預計一間小學今年開始招生；一間中學工程尚未開展。他表示，不少安達臣區內的學生都要到鄰近區域上學，交通配套卻不便利，每逢上學時間，只見到學生等車、等升降機而大排長龍。

柯創盛亦稱，他收到不少家長反映，因安達臣區的學生就近報附近的中小學，令寶達、秀茂坪、四順等周邊區的學生都受影響。由於學位緊張，家長填報子女升學志願時，都更為小心謹慎，並擔心即使填報第一志願，也無法派到當區學校。

蔡若蓮回應指，局方會重新檢視觀塘學位的數目及需求，積極考慮民建聯的建議。