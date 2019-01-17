安達臣海景居屋樓王添變數？　房署：不排除改作出租公屋

觀塘安達臣道前石礦場將有七幅用地建公營房屋，並由房協及房委會瓜分，合共可供應6700個單位，料2024年至2026年陸續落成。現時七幅用地將全數作資助出售房屋。西貢區議會今（17日）討論事宜，房屋署指出，將因應社會聲音或發展需要，不排除會將用地改作出租公屋。 此外，會上不少議員關注交通、泊車位不足等問題，更擔心區內的遊樂設施，包括全港首個開放予公眾使用的防洪人工湖，會因交通問題成為「私人後花園」。

西貢區議會房屋及環境衞生委員會今日開會，討論安達臣石礦場發展。（王潔恩攝）

安達臣的7幅地皮計劃建成資助出售房屋，預計工程會由2020至2022年分階段開展，共將建6,710個單位，預計可供1.9萬人居住，並於2024年至2026年陸續落成。當中3幅地由房協發展、4幅地由房委會發展，由於其地勢較高，坐享維港「煙花景」，一旦成事勢成資助出售房屋新樓王，備受矚目。

不排除改建出租公屋

然而，在今天的西貢區區議會會議上，房屋署高級建築師孫惠明說，現時安達臣的公私營房屋比例達9:1。他又指，附近已有不少新出租公屋入伙，故理應增加資助出售房屋數目，才將七幅用地全數用作資助房屋發展。不過，因應未來需求或發展，他稱不排除會將用地改作出租公屋。

安達臣道7地皮明年起陸續建公營房屋，設施規劃預留學校、零售設施等。（區議會文件截圖）

區議員：地勢不會阻擋後方樓宇 倡提升建築高度

區議員何民傑指出，石礦場地勢較高，猶如「九龍之巔」，由於不會阻擋後方樓宇，當區應提升建築高度。

規劃署高級城市規劃師關嘉佩指出，政府早年已就安達臣的設計元素作研究，並認同區內應作中密度發展。她強調，若要上調發展密度，必慮要考慮基建容量、交通及景觀的問題。孫惠明又說，上述住宅用地已用盡地積比例上限。

安達臣道石礦場的私樓用地，改撥為公營房屋用途。(李澤彤攝)

憂交通問題、泊車位不足

此外，會上有不少議員認為，當區泊車位不足，現時交通亦經常出擠塞，擔心入伙後問題加劇，甚至出現違泊情況。區議員邱玉麒更批評：「為起樓而起樓，將是悲劇。」

區議員李家良又指，現時連接路不足，加上車位不足，憂慮區內的遊樂設施，包括全港首個開放予公眾使用的防洪人工湖會成為「私人後花園」。根據規劃，安達臣的休憩用地工程已於去年初開展，涉及15.5公頃，議員提及的人工湖，為一個約 2 公頃人工蓄水湖，具防洪作用，且設有浮橋、觀景台及兒童嬉水區等康樂設施。

孫惠明說，會爭取泊車位達到規劃標準上限，未來亦會繼續與運輸署研究，平衡單位及車位數目。為解決交通問題，土木工程拓展署代表又指，當區將興建長約 390 米，由連德道通往秀茂坪道的新行車天橋等。