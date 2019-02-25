【大灣區】內地院校免試招生擴至112間　升學機構料港生踴躍北上

文憑試開考在即，應屆考生將面臨升學抉擇，可供港生憑DSE成績北上讀書的「內地部分高校免試招收香港學生計劃」，將於下月1日開始報名。專責跟進內地升學事務的中國教育留學交流（香港）中心表示，踏入計劃第8屆，本年度共有112間內地大學開放向港生招生，當中更新增多間知名藝術院校，包括中央音樂學院、中央戲劇學院及中央美術學院等，換言之，港生有機會成為國際影星鞏俐、湯唯等學弟妹。機構又認為，有關大灣區的規劃綱要出台，前往廣東省讀書的港生將見踴躍。

今年度共有來自21個省份、合共112間內地院校參加「內地部分高校免試招收香港學生計劃」。（資料圖片）

今年度共有來自21個省份、合共112間內地院校參加計劃，較去年度增加10間，當中較為人熟識包括中央音樂學院、中央戲劇學院及中央美術學院，另首都師範大學、東北財經大學、湖北大學、廣東海洋大學等亦在新增名單上。

中心主任鞏萬指，內地藝術院校體制與本港不同，不少內地生自小接受訓練，並於相關院校的附屬小學及中學就讀，港生如有意報讀，需準備充足；他又預料，3所藝術院校中，港生對中央戲劇學院最感興趣。他補充指，大部分港生傾向選擇位於廣東省的大學，例如暨南大學、中山大學等。

中國教育留學交流（香港）中心主任鞏萬提醒，內地藝術院校體制與本港不同，不少內地生自小接受訓練。港生如有意報讀，需準備充足。（陳淑霞攝）

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前出台，鼓勵港澳居民北上讀書就業，鞏萬表示，根據過去數字，每年約有3千名港生通過各渠道入讀內地院校，53%人於廣東省讀書，相信未來將更踴躍；至於工作就業方面，他認為需視乎下一步發展及配套，例如提供港生專門就業網絡。

根據國家教育部現行政策，參與免試收生計劃的本港學生，可憑中學文憑考試成績，報讀全國112間內地高等院校，並豁免內地聯招考試。中國教育留學交流（香港）中心數據顯示，去年有3216名本港學生參與免試招生，創過去6年新高，取錄率則近5成，達1556人。

需網上預先報名

要參與內地免試招生，本港學生的DSE中文、英文、數學及通識科成績分別須達「3322」，報考藝術體育類科目的則要求「2211」，惟院校對考生的選修科可能有額外要求，報讀時須多加留意。考生倘經「校長推薦計劃」報考，最低門檻則為4科核心課程總分達10分或以上、並不得低於第2級。

報名方面，需先網上預先報名，及現場確認形式進行。學生可於3月1日至20日期間，在網上預先報名，並於3月11日至29日（星期日及公眾假期除外，前往到中國教育留學交流（香港）中心進行現場確認及繳交報名費，7月下旬將公布錄取結果。