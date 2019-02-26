中大學生會選舉　本土派「晨煦」宣布當選　料比對手多逾千票

大專學界學生會「斷莊潮」持續，中文大學卻罕見出現兩莊「互撼」，投票期由本月11日至昨（25日）結束。內閣「晨煦」宣布當選，擊敗對手「乘風」。根據選舉章則，候選內閣選舉由基本會員全民投票選出，獲得最高贊成票者當選。

中文大學候選學生會「晨煦」宣布當選。（晨煦facebook）

勝出中大學生會選舉的候選內閣「晨煦」晚上在社交專頁發表當選宣言，感謝支持者，又指在社運寒冬、大專學生會斷莊之際，中大能出現「撼莊」實屬難能可貴。內閣指，會堅持初衷，守護中大及香港，並實踐競選理念，「將屬於中大人的校園歸還予中大人」。

「晨煦」為本土派內閣，提倡自決香港前途，亦視港獨為較可取選項。根據候選政綱，「晨煦」亦認為特首校監必然制並無必要，爭取由校方向立法會提出修訂《香港中文大學條例》，廢除「監督由行政長官出任」條文，亦會要求校方提交校董會改組方案時，削弱行政長官在校董會的權力及影響力，以保護院校學術自主及自由。

四大學生會「斷莊」 浸大下月補選

大專學生會陷入選舉低潮，早前科大候選幹事會「Triumphant」落選，原因是所得贊成票只得7%，未達到全體正式會員14%贊成票的當選門檻。

科大學生會臨時行政委員會會長余澤深指，候選內閣考慮到投票率低，補選難以取得多一倍票數，故不計劃再參選，他亦相信補選期內不會有人參選，估計今屆很大機會「斷莊」。

目前尚有港大和浸大會招莊補選，港大早前預計4月中會舉行補選。浸大方面，將會有一個候選內閣參加補選，投票日期為3月18日至21日。