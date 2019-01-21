港大學生會候選內閣取態急轉軚　質疑釋法　同意自決　尊重DQ

港大學生會候選內閣「蒼傲」早前接受校園電視訪問，期間表示不反對人大釋法等的立場引起爭議。港大學生會今（21日）舉辦學生會周年大選諮詢大會，「蒼傲」候選會長鄭鎮熙首次現身說法。他指，香港與中國的關係有密不可分，但認同港人應擁有命運自決權利，有學生隨即質疑內閣立場不一，觀點前後矛盾，回答問題時只重複「尊重、理解」，更直斥候選內閣不熟悉時事政治。內閣候選大學事務秘書李鎔回答問題時，更懷疑因為壓力大而一度哽咽。

鄭鎮熙（右）指，若校方決定撤回戴耀廷的教席會尊重決定。（張浩維攝）

鄭鎮熙：若校方撤回戴耀廷教席會尊重決定

香港大學學生會今（21日）舉辦2019年度港大學生會周年大選諮詢大會，期間有多名學生就港大學生會候選內閣「蒼傲」的政治立場作出提問，包括對人大釋法的看法，以及會否支持校方撤回佔中發起人戴耀廷的教席等。

內閣候選會長鄭鎮熙表示，認為校方有學術自主的權利、不應牽涉過多政治，若校方決定撤回戴耀廷的教席，會尊重校方決定，但強調尊重不代表認同。

李鎔津疑不堪壓力一度哽咽流淚。（張浩維攝）

「轉軚」斥釋法有損司法獨立是不可接受

而「蒼傲」早前接受校園電視訪問時表示，會尊重人大釋法的決定，惟「蒼傲」今天的立場則有違過往的說法；內閣候選大學事務秘書李鎔津說，對人大釋法表示尊重，但認為日後不需要再釋法，又指如人大釋法有損司法獨立是不可接受。

另外，兼任港大校監的行政長官林鄭月娥於上月委任李國章續任校委會主席，內閣候選大學事務秘書李鎔津說，認為校監應屬榮譽性質，又指會參考上屆學生會做法，成立小組與大學反映問題；惟有同學追問其可否提出內閣獨立建議時，李疑不堪壓力一度哽咽流淚。

是否認同DQ？「表示尊重」

對於被指認同取消議員當選及參選資格，內閣候選內務副會長張信一先回答一國兩制下，香港是中國不可分割的一部分，又指DQ議員是合法，因此表示尊重。但之後他又補充，個人而言不認同DQ。

現場有不少學生追問「蒼傲」的政治取態。（張浩維攝）

學生狠批「蒼傲」立場自相矛盾

期間有學生質疑「蒼傲」的政治立場，鄭鎮熙指，香港與中國的關係密不可分，但認為香港人應擁有命運自決的權利，又指內閣的政治立場與民主黨相約。在場不少學生隨即議論紛紛，斥「蒼傲」的立場自相矛盾、支吾以對，每次提到政治敏感的話題僅以「尊重」等字眼帶過，又指內閣沒準備宣傳刊物及具體政綱內容，難以說服選民信任。

此外，「蒼傲」曾於社交網站專頁指，校園電視訪問斷章取義，認為外間對內閣理念未全面理解。有學生要求候選內閣解釋上述說法，鄭鎮熙沒有正面回應，僅指訪問遭到外界人士斷章取義，而非港大學生。

不願透露參選飯局出席者

「蒼傲」成員早前在網上透露，因為一個飯局而參選學生會。今日有港大學生問該飯局的性質和出席者，「蒼傲」成員就回答是朋友飯局，但不會透露與誰人吃飯。